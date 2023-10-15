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茶碗蒸不怕你吃！「爭鮮大胃王」回來了 2限定店舉辦 盤子超過身高「免費」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
極限大胃王活動。圖／爭鮮集團提供
極限大胃王活動。圖／爭鮮集團提供

爭鮮茶碗蒸不怕你吃！ 近日因打架事件成為焦點的爭鮮，年年舉辦的「極限大胃王」比賽回來了，今年選在草屯店、台大店分別自10月17日、11月7日起跑，若50分鐘內能吃超過100盤即可打5折，盤子超過身高則免費！

爭鮮迴轉壽司宣布舉辦極限大胃王，將於爭鮮迴轉壽司-草屯（10月17日、10月24日、10月31日、11月7日)、爭鮮迴轉壽司-台大店（11月7日、11月14日、11月21日、11月28日)，於上午11時至晚間20時之間舉辦，以門市現場報名為準。

極限大胃王活動。圖／爭鮮集團提供
極限大胃王活動。圖／爭鮮集團提供

今年級距設定為「15盤以下原價計算、15盤（含）以上8折優惠計算、100盤（含）以上可打5折」，若食用盤數超過身高則是免費。比賽限時50分鐘，期間不得離席（化妝室請於比賽前前往)，如離席者視同放棄比賽。比賽結束聲響時，請立即停下手邊動作，且口中不得殘留食物，如違反以上規則，繼續將食物放入口中或試圖藏匿食物，將取消參賽資格。

用餐內容以極限大胃王專屬菜單品項為主，連同近期熱門話題的茶碗蒸也能吃到爽。參賽盤數以完食者計算，為避免浪費食材，剩食超過2盤，均以單盤原價計算。且生魚片的蘿蔔絲、小菜類的洋蔥絲、高麗菜絲、蘿蔔絲等食材均須一併完食。

極限大胃王活動供應菜單。圖／爭鮮集團提供
極限大胃王活動供應菜單。圖／爭鮮集團提供

極限大胃王活動供應菜單。圖／爭鮮集團提供
極限大胃王活動供應菜單。圖／爭鮮集團提供

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爭鮮

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