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看國慶焰火要收藏！盤點中央公園附近「４家超人氣高評價美食」 評分4.5up＋破千則評論加持不踩雷

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各店家粉絲頁
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國慶焰火在台中！2023國慶焰火將於10/10在中央公園盛大登場，小編特別精選四家中央公園附近高評價美食，在Google地圖上都有4.5分以上的高分及破千則評論，讓你口福、眼福一次滿足！

⬤ 寶達港式餐廳

位於愛買內的「寶達港式餐廳」是不少人逛賣場後飽足一頓的好地方，道地香港味也讓人聞香而來，除了冰火菠蘿包、港式蘿蔔糕等多種港式小點外，金牌燒鵝、乾炒牛肉河粉都是饕客探店必點，被網友大讚餐點好吃、份量也多，也有忠實顧客透露一週吃兩次都不膩，餐點好吃無雷可以放心點。

圖／寶達港式餐廳粉絲頁
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圖／寶達港式餐廳粉絲頁
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地址：台中市西屯區中清路二段1199號地下一樓

營業時間：週一至五11:00–14:30、17:00–21:00；週六日11:00–21:00

⬤ 鴻龍宴 x 活蝦料理

吃完會想念的活蝦餐廳！「鴻龍宴」在地飄香40年，主打12種精選口味的活蝦料理，以及粵式與台式的創意餐點，胡椒蝦、檸檬蝦、避風塘蝦等統統點得到，三杯雞、岩烤松阪豬等經典佳餚也不容錯過，是不少人聚餐首選餐廳，愛吃蝦的朋友開嗑囉！

圖／鴻龍宴活蝦料理粉絲頁
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圖／鴻龍宴活蝦料理粉絲頁
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地址：台中市北屯區經貿五路67號

營業時間：週三至五11:00–14:30、17:00–21:00；週六至二11:00–21:00

⬤ 亞丁尼義式麵屋 逢甲店

在台中擁有多家據點的人氣義大利麵「亞丁尼義式麵屋」不僅餐點好吃，價格也親民合理，不用200元就能吃到美味義大利麵，紅、白、青、橘醬及清炒等口味隨心選，也有義式燉飯可點。網友激推「奶油蒜香蛤蠣麵」，新鮮蛤蠣大方鋪滿，隨餐附贈紅茶，而服務人員也態度親切，受到許多網友推薦再訪。

圖／亞丁尼義式麵屋粉絲頁
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圖／亞丁尼義式麵屋粉絲頁
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地址：台中市西屯區西安街170號

營業時間：11:30–21:00

⬤ HUN 貳

「HUN 貳」也是在地的人氣義麵餐廳，還是受到不少台中人認證的「台中最好吃義大利麵」。店內招牌主打「橘醬」超夯必點，吃起來比傳統白醬更為清爽，搭配雞腿肉、海鮮、戰斧豬等滿足又營養，另有網友推薦飲品「楊枝甘露」及「炸物拼盤」，單吃主食吃不飽則加點嘗一波！

圖／摘自Google地圖(網友Chingyu)
圖／摘自Google地圖(網友Chingyu)

圖／摘自Google地圖(網友王子凡)
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地址：台中市西屯區文華路217-8號

營業時間：11:00–21:00

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