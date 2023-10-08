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炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店祭買一送一 「6支雞腿＋6塊腿排」現省270 限時26天要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供
圖／摘自拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供

炸雞愛好者開嗑！拿坡里炸雞店祭買一送一慶雙十，即日起至11/2，炸雞桶買一送一，整整12塊多汁鮮嫩炸雞一次吃過癮，不論是雞腿派還是腿排控都能滿足。同時還有「戰斧雞腿」雙雙特價，最高現省171元，享優惠吃起來。

即日起至10/11，拿坡里炸雞店最夯「戰斧雞腿」2支特價139元（原價220元）、4支特價269元（原價440元）。圖／拿坡里提供
即日起至10/11，拿坡里炸雞店最夯「戰斧雞腿」2支特價139元（原價220元）、4支特價269元（原價440元）。圖／拿坡里提供

圖／摘自拿坡里官方粉絲團
圖／摘自拿坡里官方粉絲團

超人氣拿坡里炸雞店祭出誠意十足的買一送一優惠，即日起至11/2，只要至「拿坡里炸雞專賣店」購買「酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，限時特價兩桶只要390元（原價660元），滿滿雞腿和腿排鮮嫩又多汁，微辣滋味配上冰涼汽水令人大呼過癮，內用外帶同享優惠，建議可先致電預訂或線上訂餐，到店自取免久候。

圖／摘自拿坡里官方粉絲團
圖／摘自拿坡里官方粉絲團

此外，拿坡里炸雞店最夯「戰斧雞腿」優惠不間斷，即日起至10/11，「戰斧雞腿」2支特價139元（原價220元）、4支特價269元（原價440元），不論是嘴饞還是想加菜都剛好，輕鬆開吃過連假

圖／摘自拿坡里官方粉絲團
圖／摘自拿坡里官方粉絲團

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