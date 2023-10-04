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香腸超長超霸氣！ 滿到蓋不起來的彰化人氣「巨無霸雙拼便當」 不怕吃不飽，只怕晚來排隊吃不到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／阿華田的美食日記授權
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巨無霸系列美食一定要追！ 這間位於彰化溪湖的「大塊排骨」是在地超人氣的排隊美食，每日提供現炸的雞排、排骨、雞腿便當，其中還有隱藏版香腸可選擇，強烈建議各位饕客們在開店前半小時去排隊，才不會撲空唷！

圖／阿華田的美食日記授權
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大塊排骨便當顧名思義提供了份量十足的便當，供應了當天現炸食材，配菜有三樣依每日供應為主，排骨便當80元、雞排便當及雞腿便當100元，還有隱藏版的香腸便當，以「雙拼便當」最搶手，超級巨無霸的雙主菜份量，直接把整個便當都蓋住了，視覺效果絕對滿點！

圖／阿華田的美食日記授權
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網友阿華田特別推薦分享這間超火紅的「大塊排骨便當」排隊美食，表示店家雖然10:30營業，但通常時間還不到現場出現排隊人龍了，雖然無內用座位僅提供外帶，但還是有免費湯品可以自己裝呈，當然，每日份量有限，晚來就可能吃不到，因此建議在開店前的半小時就先去排隊，才能提早拿到美味便當！

圖／阿華田的美食日記授權
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他進一步分享，「巨無霸香腸便當」真的超霸氣，丈量香腸長達24公分，整個外露在便當盒外藏不住，並且推測如果把香腸拉直，很有機會能接近30公分長！香腸每人限購一條，口感及香氣就是平時香腸便當裡的香腸切片，只是現在直接給你整條的，包準大家嚐起來能吃得很過癮。

圖／阿華田的美食日記授權
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另外，店家最熱賣的「招牌排骨」份量大片之外，調味吃起來剛好、厚薄度適中不會乾柴，還有「雞排便當」，現炸需稍加等候，肉質不乾柴且有一定厚度，幾乎是人人必點，因此，前來的顧客多半都是點「雞排＋香腸」和「雞腿＋排骨」雙拼便當，滿到蓋不起來的彰化便當美食，一定要朝聖。

圖／阿華田的美食日記授權
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大塊排骨便當

地址：彰化縣溪湖鎮環中街80號

時間：10:30-13:00 ※假日公休

電話：04-881-2856

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便當 排隊美食 外帶 必點 饕客

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