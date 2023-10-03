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吃貨看過來！ 漢堡王爽吃63天 「12款買1送1」超殺優惠券 加碼吃激省「百元套餐」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

10月力拼百貨週年慶！ 人氣速食店「漢堡王」於10/3起祭出最新超殺優惠券，連續爽吃63天，不僅有8大品項買1送1、激省百元個人套餐、4項飲品買1送1，一共提供25種優惠任選，最高狂省1848元！

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王即日起至12/4，限時63天搶吃，「吃貨周年慶優惠券」，一共有4大系列共25種好康等領，其中，必搶「8大品項買1送1」，包括小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡，4種漢堡都買一送一；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一。另外，大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都買一送一。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

加碼個人超省餐有3款都只要百元有找！包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，只要99元通通划算爆表；雙人激省餐「小華堡雙套餐」只要168元。爽吃63天、現省1848元，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。

小華堡。圖／漢堡王提供
小華堡。圖／漢堡王提供

另外，肯德基於10/6至10/10連續5天，一口氣集結兩項肯德基人氣美食，推出「雙十連假桶」，一次擁有6塊人氣經典咔啦脆雞、6顆香甜奶香原味蛋撻與一瓶百事可樂；歡慶團聚優惠限時下殺55折，只需399元即可享有。

漢堡王「周年慶優惠券」

優惠時間：10/3至12/4，每日10:30至打烊前30分鐘

優惠門市：全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積 P1、台中美光、南科台積店等商場店，詳情請洽餐廳）

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漢堡王

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