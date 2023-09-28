快閃12天！3米高厭世橘貓現身台中 陪貓奴過中秋、國慶雙連假 加碼文創市集等你逛
橘貓重重「出差」啦！原本只在雙北出沒的橘貓重重，這次中秋連假和國慶連假，將在台中大魯閣新時代購物中心現身，現場還有多達30攤的文創市集等著大家來逛，中秋連假第一天更有「重重」的起床秀，剛好要到台中玩或是台中貓奴們，別忘了去捕獲這隻厭世胖橘唷～
之前曾在北捷新店站、大安森林站出現過的「橘貓重重」，這回第一次「出差」到台中，要在9/29到10/10這段時間快閃大魯閣新時代購物中心，可以在連假的時候看到厭世臉胖橘貓，讓中部許多貓奴們都超興奮！中秋連假第一天的9/29早上10點半，還有橘貓重重的「起床秀」，可以看牠從扁扁的「貓皮」變成膨皮的大橘貓，想捕捉這特別一刻的貓奴們可要記好時間！現場還有超過30攤的文創市集要讓大家逛個過癮，要把握這12天的時間！
另外，前200名橘貓重重的粉絲，領取號碼牌＋上傳與「重重」的合照到臉書、IG，再到1樓的顧客服務中心出示畫面，就會送100元迪貝堡代幣和空中飛梯的體驗券，早起的粉絲們可要筆記拿號碼牌跟領體驗券及代幣的方法。
橘貓重重 台中初登場
時間：9/29至10/10
台中大魯閣新時代購物中心
地址：台中市東區復興路四段186號 1F中庭廣場
合照號碼牌領取方式
時間：9/29，10：00～11：00
地點：1樓中庭廣場(麥當勞旁)
每人限贈一次，限量200名，兌完即止！(贈品限當日兌換，逾期視同放棄)
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