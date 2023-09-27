全台最大「萬聖城」在桃園！演唱會踩街美食表演統統都有

準備好迎接奇幻的魔法之夜了嗎？今年，桃園市政府再次隆重舉辦第4屆「桃園萬聖城」，這場嘉年華將從10月21日一直歡樂延續至10月31日，為大家呈現今年最盛大萬聖節慶典。藝文廣場將以「魔幻廚房」為主題，為遊客帶來萬聖節的獨特美味體驗。當地還將舉辦豐富多彩的活動，包括萬聖變裝演唱會、萬聖變裝大賽、電音派對、萬聖踩街、親子活動以及各種主題市集，每一天都將充滿不同的驚喜，親子同樂超哈皮！

圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

在「桃園萬聖城」的「邪惡無害、恐怖可愛」主題下，今年將引入五位搞怪可愛的原創角色，每個角色都代表著桃園地區不同的美食特色。從喜歡躲在棺材裡睡覺的「阿財吸血鬼」到愛吃麵食、把麵條捆在身上的「麵麵木乃伊」，以及熱愛拍照踩點魔幻咖啡廳的「泡泡糖女巫」，這些角色將給您帶來難以忘懷的食物體驗。此外，現場還設置了六座萬聖節必拍裝置藝術，包括「吸血鬼血紅之屋」、「彩虹女巫咖啡屋」、「木乃伊中餐廳」、「南瓜萬聖QQ球」、「萬聖小屋」以及主舞台「貪吃大嘴巴」，享受拍照也享受美食。

圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

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「2023桃園萬聖城」已經成為桃園不可或缺的指標性活動之一。今年市府特別擴大活動規模，邀請大人小孩一同參與。從周一到周五，活動將設計不同主題之夜，而周六和周日則有「萬聖節變裝大賽」、 「踩街大遊行」以及全台唯一的「萬聖變裝演唱會」等精彩節目。每個晚上還將上演精采的展演動畫，絕對不容錯過！歡迎全家一同參加，享受視覺和聽覺的雙重饗宴。桃園萬聖城將於10月21日至10月31日開城，平日下午5點至晚間10點，假日中午12點至晚間10點。詳細活動資訊請持續關注臉書專頁「樂遊桃園」。

2023桃園萬聖城

活動日期：10/21(六)-10/31(二)

活動時間：假日12:00-22:00、平日17:00-22:00

活動地點：桃園藝文廣場及藝文綠園道

圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

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