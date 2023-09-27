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內部裝潢曝光！ 「Pokemon Center 台北」12月進駐新光三越A11 「代表寶可夢」是快龍+皮卡丘

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／寶可夢 台灣粉專
圖／寶可夢 台灣粉專

寶可夢訓練家最期待的「寶可夢中心台北」，自9月傳出落腳台北的消息後，官方最新在9/26正式宣布確定於今年12月，將進駐新光三越台北信義新天地A11盛大開幕，同時也確定了台灣「代表寶可夢」就是快龍，消息一曝光，立刻讓全台寶可夢迷嗨翻了！

圖／寶可夢 台灣粉專
圖／寶可夢 台灣粉專

圖／寶可夢 台灣粉專
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台灣首間Pokémon Center TAIPEI即將盛大開幕，株式會社寶可夢（The Pokémon Company，寶可夢公司）最新宣布，「寶可夢中心台北」確定落腳於新光三越台北信義新天地A11 3F (110台北市信義區松壽路11號)，營業時間為每週日~週四 11:00~21：30；週五~週六 11：00~22：00，實際營業時間以新光三越告示為主。

圖／寶可夢 台灣粉專
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圖／寶可夢 台灣粉專
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寶可夢官方同時公開Pokemon Center TAIPEI店內的內部裝潢設計，Pokemon Center TAIPEI店內的設計，以擁有豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼為發想，用以呈現寶可夢周邊商品和寶可夢集換式卡牌專區。在入口處，快龍和皮卡丘將會熱情地迎接粉絲，確認由頗受歡迎的「快龍」當代表，也就是「肥大」擔任鎮店寶可夢。

圖／寶可夢 台灣粉專
圖／寶可夢 台灣粉專

為慶祝台北寶可夢中心開幕，寶可夢台灣官方 Instagram 同步開設，預計會帶來 Pokémon Center TAIPEI 以及遊戲的最新資訊，同步為寶可夢中心預熱，新光三越2023週年慶期間至台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店，持貴賓卡搭配新光三越聯名信用卡及指定銀行消費滿額即可兌換多款寶可夢聯名好禮。

新光三越首波周年慶10月5日起上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。圖／新光三越提供
新光三越首波周年慶10月5日起上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。圖／新光三越提供

週年慶期間，新光三越全台各分店還會舉辦 12 場寶可夢見面會，皮卡丘與《寶可夢 朱／紫》（Pokémon Scarlet / Violet）帕底亞地區御三家：新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，將連袂快閃登場，詳情請洽各店確認寶可夢出沒時間。

新光三越首波周年慶10月5日起上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。記者江佩君／攝影
新光三越首波周年慶10月5日起上場，並聯手寶可夢推出26款會員周年慶兌換禮。記者江佩君／攝影

Pokémon Center TAIPEI

地址：110台北市信義區松壽路11號(新光三越台北信義新天地A11 3F)

營業時間：週日~週四 11:00~21：30／週五~週六 11：00~22：00

圖／寶可夢 台灣粉專
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