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中秋節快來！佐登妮絲城堡「萬聖趴」限定，夜間時段免費入場
中秋節即將來臨，是否已經計劃好您的假期行程呢？趕快前往「佐登妮斯城堡」來場瘋狂萬聖趴吧！將於9月29日正式登場，非常適合親子活動，一起探索這個童話般的活動，提前感受萬聖節的魅力。
佐登妮絲城堡將在9月29日(星期五) 到10月1日(星期日) 的中秋連假時段，打造獨一無二的假期，包含可以在城堡的美麗露天場地上品嚐美食，同時與佐美喵一同享受浪漫的月光。
不僅如此，即日起到9月30日(星期六) 期間，城堡將延長舉辦「情人城堡浪漫夜」活動，而且夜間入場免費。活動期間，城堡將一直開放至20:00，保證有更多的時間感受這座「全台最大的歐風城堡」帶來的風情。
佐登妮絲城堡一直以來都是嘉義地區的網紅景點，也是親子或情侶打卡的首選。同時城堡也被譽為「會動的文藝復興」，充滿藝術和歷史的氛圍將帶給讀者獨特的旅行體驗。
不要再猶豫了！在這個中秋連假，來城堡體驗童話夢幻與浪漫相約的美好時光吧。
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