山城海線走透透！「全球八大新興旅遊目的地」台中每月活動都精彩

世界十大天空之鏡的高美濕地。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中擁有揚名世界的旅遊熱點，諸如全台最大摩天輪、世界十大天空之鏡的高美濕地、台灣最大花海，以及發源自台中、席捲全球的珍珠奶茶和都會旅遊風格等，除了是 CNN 評選全台最宜居城市，2020、2022更分別獲選為「全球十大旅遊熱點第8名」、「全球八大新興旅遊目的地」，台中市政府觀光旅遊局為擴大吸引國際旅客，參與「2023越南胡志明市國際旅展」邀請越南旅客到訪台中旅遊，作為台灣的首選城市。

▲11月、12月台中國際花毯節。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

在越南胡志明市國際旅展，台中市攤位推出現場追蹤官方 Instagram 並打卡即送好禮，並提供越南－台中來回機票抽獎，參展人士皆熱誠參與。積極介紹台中境內有幽然的山林景緻、浪漫的濕地景觀，更有引領潮流的都會體驗，以及承載歷史風華的百年舊城，匯聚多樣的旅遊面貌，而且美食、旅宿及伴手禮等旅遊資源相當豐富，過去幾年已逐步證明台中為國際重要旅遊目的地。

▲9月、10月台中國際踩舞嘉年華。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局也推薦遊客到台中，可以到麗寶樂園搭乘摩天輪、體驗新社花海，以及曾獲米其林必比登推薦的菇神觀景複合式餐飲；或前往海線高美濕地，走進世界十大天空之鏡，感受夕陽與綿延海岸線建構而成的浪漫景緻；亦可走進城區欣賞國家歌劇院的優美建築，喝一口源自台中、揚名世界的珍珠奶茶，再配上甜而不膩的太陽餅，晚上當然也要到著名的逢甲夜市品嚐美食。台中全年度月月有節慶，接下來的9月、10月有台中國際踩舞嘉年華，11月、12月則是壯闊的台中國際花毯節，遊客隨時到訪都有精彩活動可期。

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