豪華露營「蟬說：夕陽漫漫」推出刨冰快閃店！還有生態導覽能近距離感受夕陽下的濕地生態

豪華露營與懶人露營已成當代顯學，除了一卡皮箱即能輕鬆入住，更有機會體驗當地文化風情。對於「露營」的想像，多數人都會與「山林」產生連結，感覺總得往山上跑、行駛在蜿蜒的山間小徑中，才有露營的儀式感，這次編輯帶你往海邊跑，來到台中高美濕地旁的「蟬說：夕陽漫漫」，不僅緊臨著絕美的溼地海岸線，一泊二食的住宿享受，讓你在海風吹拂中感受浪漫的露營樂趣！

有別於往常的露營總得向著山林蜿蜒道路駛去，得穿過層層山巒、行過一個又一個彎才能抵達露營區，「蟬說：夕陽漫漫」地理位置十分的方便，從西濱快速道路台61縣下交流道只需要3分鐘即可抵達，從國道3號也僅需10分鐘車程，易達性超高，對於受夠了山路的旅客來說是個絕佳的選擇！

愈靠近露營區，也意味著離海岸線愈靠近，「蟬說：夕陽漫漫」位於被國際媒體讚譽為「人生必去一次的景點」的臺中高美濕地旁，精確來說，就位在高美濕地遊客中心中。不同於一般露營地一眼望去盡是層層山巒，在「蟬說：夕陽漫漫」，距離海岸濕地步行1分鐘即可到達，遠方排列整齊的巨型風車揮動著巨大的扇葉，伴隨著海天一色的景緻，是高美濕地最迷人的風景。

圖來源／蟬說：夕陽漫漫FB

蟬說：夕陽漫漫 攝／林郅

既然坐落在臨海一隅，欣賞夕陽美景更是入住「蟬說：夕陽漫漫」的必做項目，將露營椅置於帳篷前的木棧板，無論是闔家出遊，抑或是三五好友結伴，在一片或橘或紅或紫的炫麗晚霞下，輕鬆聊天，甚至是小酌一杯，可說是露營中最大的樂趣。

全區採用水滴帳，超寬敞帳篷空間讓你夕陽下Chill露營

「蟬說：夕陽漫漫」是蟬說集團於2022年10月開幕的豪華露營區，也是集團中唯一一間緊鄰海洋的露營區，為了響應得天獨厚的濕地環境，夕陽漫漫透過一泊二食的住宿體驗，結合豐富的生態體驗活動，打造出一個最適合親子旅遊和家庭客群的豪華露營。整個露營區分為「螃蟹A區」、「海螺B區」和「白鷺C區」3大區域，共有27 組水滴帳篷，「螃蟹A區」是園區最大的空間，以15頂帳篷環繞，並以招潮蟹和貝殼造型的裝置藝術結合雲林菀草，創造出潮間帶造景；「海螺B區」與「白鷺C區」分別擁有7頂與5頂帳篷，更適合親朋好友揪團一起來包區！

蟬說：夕陽漫漫 螃蟹A區；攝／林郅

走進「蟬說：夕陽漫漫」的帳篷，能立即被室內十分寬敞的空間驚豔，由於採用水滴帳篷，室內的挑高感受更是明顯，不再有以往帳篷常有的狹小、幽閉印象，園區的帳篷統一配置兩張雙人床，此外，還有沙發、桌椅的空間，從文字上來形容就能感受到帳篷與飯店並無太大區別了吧！而許多旅客會擔心帳棚內太過悶熱的問題，在這裡不需要擔心，每個帳篷內都配備了分離式冷氣（就是裝在家中的冷氣，不是水冷氣或移動式），涼爽的室內空間完全能夠避開西曬的酷熱。

帳篷內部；攝／林郅

圖來源／蟬說：夕陽漫漫FB

衛浴的狀況也是旅客選擇露營地的一大重點，「蟬說：夕陽漫漫」與高美濕地遊客中心的衛浴空間是共用的，但別擔心露營區有設置專屬住客的浴廁空間，需要感應卡可以進入，所以不需要煩惱會有外來客闖入。此外，就連進入帳篷區域也需要透過感應卡方能進入，晚間也有保全駐守巡邏，為住客的安全作把關！

攝／林郅

餐點以濕地生態作為發想，早晚餐自助式供應就怕你餓！

「蟬說：夕陽漫漫」提供的是一泊二食的露營住宿體驗，意味著來這裡根本不需要擔心「吃」的問題，除了下午備有迎賓點心外，晚間的「濕地文化創意晚餐」與隔日早晨的「中西式自助早餐」都十分豐盛，值得一提的是，在餐點上特別以濕地環境作為靈感，以潮間帶、候鳥、濱海植物的意象來融入菜色，同時採用溼地特色食材馬齒莧、番杏、鹽碇、赤嘴，不僅吃得在地，還能從中發現有趣的意涵，例如「蟹肉泥球可樂餅」就是以螃蟹的洞口作為靈感進行發想，以酥脆的球體外衣包裹著蟹肉內餡，無論視覺或味覺，都能看出主廚的創新。

迎賓點心；攝／林郅

濕地文化創意晚餐；攝／林郅

中西式自助早餐；圖來源／蟬說

快閃冰店「微醺小夕陽日式刨冰」限期登場！4種不同風味冰品幫你消消暑

今夏，「蟬說：夕陽漫漫」也與高雄的「小島製冰」合作推出了日式刨冰快閃店「微醺小夕陽日式刨冰」，冰店不僅限於住客享用，只要到高美濕地遊玩的旅客都可以走進店內，點一碗沁涼無比的冰品解解熱。「微醺小夕陽日式刨冰」一共推出了4款限定冰品，以細緻又綿密的刨冰撲滿底部，上頭搭配著新鮮的水果，讓你大呼過癮！

微醺小夕陽日式刨冰；攝／林郅

4款限定冰品分別為「夕陽漫漫」、「滾滾沙球」、「微醺黃昏」與「鮮芒果三文治冰淇淋」，「夕陽漫漫」以酸甜莓果醬搭配金黃芒果，在頂層再淋上濃郁的芒果醬，將莓果與芒果兩者不同層次的酸甜感相互碰撞，喜歡水果滋味的首推這款！「滾滾沙球」則是以螃蟹堆疊的沙球為靈感，以鐵觀音茶刨冰為基底，搭配隱藏在刨冰的內餡－櫻桃醬與莓果凍，上層再點綴起司奶蓋與焦糖脆片，有茶香、果酸、焦糖甜，多種滋味在嘴中迸發出全新感受；「微醺黃昏」為大人系冰品，以經典調酒「止痛藥」加上鳳梨、芒果、百香、椰奶凍，打造出極具熱帶氣息的冰品，可以說是盛夏之選！

微醺黃昏；攝／林郅

滾滾沙球；攝／林郅

日、夜間生態導覽不可錯過！近距離接觸各種濕地生物可說是寶藏行程

來到「蟬說：夕陽漫漫」，趁著與高美濕地親近的機會，可以參加園區提供的生態導覽，生態導覽分為日間場與夜間場，日間場開放外來客報名，只要你想要近距離觀察、體驗高美濕地潮間帶，都可以報名參加；比較特別的夜間生態導覽則是住客專屬，只要在訂房時加購，就能在當天由專業導覽老師帶領，一探濕地夜間的魅力！

攝／林郅

不同於以往只在木棧道拍美照，參加生態導覽行程更能深入了解溼地生態，由專業導覽老師帶領，可以在遠處以高倍率望遠鏡觀賞各品種的招潮蟹、螳臂蟹、相手蟹等在泥灘上行走，如果覺得從遠處欣賞不過癮，導覽老師可是有備而來，在一路上會請出多位螃蟹作為Model，透過導覽老師的示範，可以近距離觀賞濕地生物神奇的一面，還有機會親手觸碰到大型陸蟹，非常適合親子族群參加，寓教於樂，讓孩子對生態有了多一分認識。

攝／林郅

夜間生態導覽；圖來源／蟬說

／Info／

蟬說：夕陽漫漫

地址｜台中市清水區美堤街8號

官網｜https://www.chanshuo.tw/slowlysunset/

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編輯／林郅

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/213695