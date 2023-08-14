台中就有！曼谷爆紅「冰淇淋可頌」台灣吃得到，「霜淇淋＋可頌」完美組合要吃爆
不用飛曼谷！近期紅遍泰國的街頭甜點「冰淇淋可頌」被廣大網友稱為可頌界天花板，也是許多人去到曼谷必打卡的甜點。而現在在台灣就能吃到囉！而且不光有冰涼順口的「冰淇淋可頌」，店家的各式可頌、麵包、甜點都值得一嘗，一次滿足你的甜點胃。
這間位於台中沙鹿的可頌專賣店「H.YEN」除了有多種高顏值的可頌、甜點外，探店必點「大溪地香草冰淇淋可頌」更是受到網友推薦，經過店家反覆測試達到最完美的口感，濃郁霜淇淋搭配獨家可頌，不知不覺就炫完一個，夏天就要來點沁涼的小甜點呀！
想吃這款曼谷爆紅甜點「冰淇淋可頌」要注意，這款可頌每日限量販售，除了可以現場購買外，店家也接受私訊預留，準備出發打卡秒飛泰國啦！
H.YEN 可頌專賣店
地址：台中市沙鹿區錦衣街143號
營業時間：13:00-18:00（週一、二公休）
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