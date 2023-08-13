「好正商行」全新開幕12款冰淇淋任選！首推成人「柚子酒」口味超清爽

台北全新冰淇淋饕客聖地「好正商行HAO ZHENG」正式開幕啦！一連六款時令水果口味和盛夏六款限定酒香風味，震撼登場台北文青圈，成為Instagram打卡名店，店內極簡文青風格配上璀璨輕奢裝潢，堪稱匠心獨運的冰淇淋樞紐，一定要吃吃看。

圖／好正商行提供

嚴選Gelato（義式冰淇淋）以新鮮優質乳品、原汁原味食材，台灣當令水果，經傳統手工工藝精心打磨而成，低糖低脂堪稱經典，純手工製作無過多空氣注入，入口綿密滑順，香郁幼滑。Gelato甘醇美味，輕盈口感比起一般Ice Cream更勝一籌。

圖／好正商行提供

夏日季節，推出成人版限定冰淇淋系列！必吃必推「柚子酒」口味，結合新鮮柚子原汁與細緻果香酒，注入日本梅乃宿柚子酒，再加入日本海藻糖，成就一道清新滋味的雪酪饗宴；另外還有台灣熟悉的味道「台啤18天」，純正台灣生啤，毫無添加奶，18天醞釀，淡淡啤香帶點龍眼乾風味。夏季來到了尾聲一定要試試看！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／好正商行提供

「好正商行HAO ZHENG」秉持最樸實材料，揉合極致滋味，每口都是極品享受，每款風味皆魅力獨具。每日推陳出新，12款統統吃得到，唤起味蕾好奇心，驚喜隨時等著品味。最後，該店用餐環境舒適，奶茶色與灰色調性勾勒，大理石地磚、銀灰金屬吧檯融合，打造極簡、質感空間，營造層次感。即刻前來品味，盡情享受！

圖／好正商行提供

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