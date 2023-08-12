遊淡水吃抹茶！「御前上茶」進駐河岸第一排，8公分抹茶千層蛋糕必吃

精選京都歷史悠久的「御前上茶」抹茶專賣店現登入淡水啦！於淡水捷運站附近打造了風格獨特的「河畔旗艦店」。店內以木質元素和淺色調為主，創造出溫馨的日系昭和風格，室內座位超過30個，為讀者營造舒適的用餐空間，「河景第一排」享受美食沒問題。

圖／御前上茶提供

優越的地理位置位於淡水捷運站1號出口連通道，方便遊客出站即可輕鬆享受美味。此處更擁有「河景第一排」的絕佳視野，讓讀者可在河畔品味抹茶，欣賞美麗的河岸景色。店內消費更附贈迷人的富士山、鯉魚旗造型吸管套，為用餐體驗增添趣味。

圖／御前上茶提供

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至於餐點部分，絕對不容錯過的美食包括微冰沙口感的經典霜淇淋、微酸爽口的「抹香檸檬綠飲」，還有可自行調整口感並添加多種配料的「抹茶那堤飲」，以及厚實8公分的「宇治抹茶千層蛋糕」。全新推出的3款套餐「千層茶宴」、「宇治經典」、「御前尊享」，集結了多款人氣甜點，為您的休閒時光增添美味享受。把握時間一同品味抹茶的獨特風味，「御前上茶」將帶給讀者全新的美味體驗！

圖／御前上茶提供

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