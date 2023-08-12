降落北高雙城！療癒「罐頭豬LuLu」快閃登場，「2公尺香蕉豬」打卡必拍、超過150項可愛周邊剁手手

超萌豬豬來了！萌翻全球的「罐頭豬LuLu」將於8/12快閃台北華山30天，入口處設有主題候車亭，讓人拍照拍不停，而高雄夢時代也同步推出限定32天的旅行系列限定店，北高兩地都有超過150項罐頭豬周邊、主題拍貼機、扭蛋機等，加碼再贈可愛好禮，不會讓你空手而歸。

高雄快閃店必拍「2公尺香蕉豬」。圖／TOYZEROPLUS提供

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又萌又療癒的香港潮玩IP「罐頭豬LuLu」一次快閃北高兩城，分別於8/12、8/10落腳台北華山、高雄夢時代。今年八月，罐頭豬LuLu帶來全新旅行系列，以「豬朋引伴旅行社」為主題，除了有可愛候車亭必拍外，高雄快閃店更有「2公尺香蕉豬」可以拍到飽。還有罐頭豬LuLu旅行系列盲盒、主題吊卡等多達150項相關周邊商品，可愛到剁手手，忍不住統統帶回家。

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罐頭豬LuLu「去哪玩」大豬與旅行系列盲盒「出發吧」小豬。圖／TOYZEROPLUS提供

「罐頭豬LuLu協力車吊卡」於期間限定店限量發行，一組680元。圖／TOYZEROPLUS提供

此外，快閃店常見的韓式拍貼機、壓幣機、扭蛋機、姓名貼機等也都有，還有全品項消費滿2,000元即贈的超療癒「蜜瓜烏龜包」熱騰騰出爐，有原味、草莓、巧克力三款可選，只送不賣，送完為止。社群互動送好禮、週末限定加碼、滿額贈等更多活動詳情可見TOYZEROPLUS TW。

華山快閃店示意圖。圖／TOYZEROPLUS提供

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罐頭豬LuLu豬朋引伴旅行社－華山期間限定店

活動地點｜華山1914園區 配電室 1F（台北市中正區八德路一段）

展售日期｜2023/8/12～9/10

營業時間｜11:00-21:00

入場方式｜免費入場

罐頭豬LuLu豬朋引伴旅行社－夢時代期間限定店

活動地點｜夢時代購物中心 1樓時代光廊（高雄市前鎮區中華五路789號）

展售日期｜2023/8/10～9/10

營業時間｜依百貨公告之營業時間

入場方式｜免費入場

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