等到了！手搖南霸天「茶の魔手」插旗中壢，限時7天「買三送一」喝起來
南霸天來了！南部人氣手搖飲「茶の魔手」自台南起家至今已有逾600家門市，主要分布在中南部，北部除了新竹竹東及宜蘭民權新店兩門市外，現在北上再設立第三據點，令不少在地人呼「終於來了」、「要開喝了」。
手搖南霸天「茶の魔手」北上進駐桃園中壢，清涼飲料25元起，銅板價輕鬆開喝。許多網友看到新開店的好消息，紛紛表示「終於不用到南部買了」、「北部終於有茶魔了」、「太好了」等，受到不少北部人的歡迎與期待。而茶の魔手中壢福州店自今(13)日起營業，同步祭出優惠活動，即日起至8/19，來店買三送一、外送買五送一，手搖控們喝起來！
茶の魔手 中壢福州店
地址：桃園市中壢區福州一街99號
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