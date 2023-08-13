等到了！手搖南霸天「茶の魔手」插旗中壢，限時7天「買三送一」喝起來

50嵐推新品啦！人氣不敗手搖連鎖「50嵐」靠著實惠價格與好茶飲在手搖市場佔有一席之地，而鮮少推出新飲品的50嵐，也在近期推出全新清爽「輕檸優格系列」掀起話題，特選優格、新鮮檸檬及品牌好茶的搭配令人躍躍

2023-08-13 14:00