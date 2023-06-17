端午連假暢玩麗寶樂園 12歲以下門票99元 挑戰趣味人體龍舟賽

【旅奇傳媒/編輯部整理】端午節連假4天即將到來，麗寶樂園渡假區，推出最「台味」的端午玩法、最「萬粽矚目」的優惠。探索世界、馬拉灣於6月22日至6月25日12歲以下遊客，只要99元水陸擇一園區無限暢玩。想享受沁涼暢快的消暑時光，邀請來場道地的「台味」對決！馬拉灣一年一度經典活動「浪子不回頭」人體龍舟賽，讓端午節不只有吃粽子、立蛋，就算龍舟賽也能趣味又熱血。即日起開放官網線上報名，凡報名成功就贈探索世界５折券，還有機會能把千元好禮帶回家。

「人體龍舟賽」是馬拉灣每年端午節慶限定的趣味競賽，不論男女或大人小孩都可報名，遊客必須以泳圈組成人體龍舟，4人一組透過雙手與雙腳划水前進，考驗團隊默契與速度，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮。活動日期6月22日至6月24日11:40-12:30決戰馬拉灣，廣邀全國各地的好手來挑戰，一起用另類方式趣味慶端午，熱血划向終點，搶個好彩頭。

▲12歲以下只要$99元，水陸擇一園區無限暢玩。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

除此之外，麗寶樂園渡假區探索世界、馬拉灣端午連假6月22日至6月25日，推出連假專屬優惠12歲以下99元，凡於民國99年6月26日後出生之兒童，於探索世界入口處或馬拉灣入口處出示健保卡就可以享99元入園。假期間不想早起出門的遊客，探索世界也有雙人月光票優惠，6月22日至6月24日下午四點後入園，就能享兩人499元超值好康價，是個避暑又不浪費時間的最佳選擇！

麗寶福容大飯店推出端午連假住房專案一泊二食，加贈雙園雙日門票券２張及手作DIY券或清涼飲品券２張，每人只要5,900元起；小資一族免擔心，推薦高CP值的賽車主題旅店端午住房專案，用最省錢優惠過最充實的連假，一泊二食，加贈雙園雙日門票券２張，每人只要3,800元起。若想更省，還可報名馬拉灣人體龍舟賽，贏得豐富的獎項！讓今夏端午有個最令人難忘的趣味回憶。

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