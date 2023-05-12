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被海鮮料理耽誤的起司蛋糕！台中老字號餐廳「起司蛋糕」5種口味好震撼，冷凍後吃就像冰淇淋
海鮮餐廳斜槓賣起司蛋糕！位於台中北屯的老字號餐廳「仙園海鮮會館」主打各式海鮮料理及精緻宴席，是不少在地人的宴會首選。除了不定時增加中式新菜色外，就連甜品部分也是下足功夫，特別是不膩口的高人氣「起司蛋糕」，光是「海鮮餐廳賣起司蛋糕」這點就夠有噱頭了吧！
台中這家海鮮餐廳「仙園海鮮會館」創立至今超過20年，而店家有一樣讓人意想不到的隱藏版「起司蛋糕」，之所以稱之為隱藏版，是因為海鮮餐廳竟有販售罕見的「起司蛋糕」，而且滋味極其震撼，口感綿密、不甜膩，冷凍後食用就像在吃冰淇淋一般。
IGer玩食playfood分享寶島鳯梨、金柑寶貝、日光蕾夢、芳馨玫瑰等4種口味起司蛋糕，喜歡果香可以選擇鳯梨或金柑口味，而日光蕾夢起司蛋糕口感溫潤，輕甜微酸好清爽，芳馨玫瑰起司蛋糕則吃得到玫瑰花香與醇厚奶香，另有「極韻抹茶紅豆起司蛋糕」，專屬甘苦大人味。此外，凡購買任一款蛋糕，即贈獨家設計款保冷袋一個，相關優惠以店家公告為主。
仙園海鮮會館
地址:台中市北屯區軍福路657號
營業時間：11:00-14:00 、17:00-21:00
備註：實際供應情況依仙園海鮮會館販售為主
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