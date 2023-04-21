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麵包控失控了！彰化「明明bakery」品項超多樣，內行人推「奶油捲、烤布丁」必買

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／明明bakeryIG
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巷弄裡的文青質感麵包坊！這間位於彰化市民權路的「明明bakery」是不少在地人的口袋名單，招牌「奶油捲」是探店必買，除了經典鹽之花外，還有明太子、奶酥葡萄、香蒜奶油等口味選擇。山型吐司、貝果也是不可錯過的美味，品項超多可以一次滿足。

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麵包控超愛！彰化這家「明明bakery」深受許多網友喜愛，特別是各式可愛麵包捲讓人一吃成主顧。有部落客分享「香蒜奶油捲」帶著清爽蒜香與鹹味超適配，喜歡甜點也可試試「雞蛋烤布丁」及人氣「肉桂捲」。店家商品選擇多，麵包控一走進去就失控啦！

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此外，店家也會在IG公布隔天販售品項，如需預留可私訊店家臉書或IG。值得注意的是，店家內用自下午1點起開放至下午6點，無提供訂位服務，想吃麵包記得趁早。

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明明bakery

地址：彰化市民權路87巷5號

營業時間：13:00-19:00（或至售完；內用時間至18:00）

店家IG：明明bakery

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