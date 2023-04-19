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中和人衝2號店！人氣豬排蓋飯專賣「KATSU鑫」插旗四號公園，還有傳說中的「開幕限定商品」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁
圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁

2號店開幕！位於台北捷運中山站附近的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」擁有超高人氣，店內招牌「豬排蓋飯」受到許多饕客喜愛。先前也傳出2號店的好消息，現在終於開始營運與大家見面，店址位在中和四號公園旁，目前僅供內用，不開放外帶

圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁
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圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁
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「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」2號店自4/18起至5/4試營運，落腳中和四號公園旁。值得注意的是，試營運期間調整部分服務內容，像是僅供內用、不開放外帶，以及滑蛋豬排蓋飯、豬排三明治暫停供應等。此外，店家透露還有傳說中的「開幕限定商品」將於近期公開，詳情可見KATSU鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁

圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁
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圖／KATSU 鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁
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KATSU鑫熟成豬排蓋飯2號店-四號公園店

地址：新北市中和區永貞路221號1F

營業時間：11:00-14:30（最後點餐14:00）、17:00-21:00（最後點餐20:00）

備註：現場候位制，不提供訂位與預留，僅收現金

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