聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和人衝2號店！人氣豬排蓋飯專賣「KATSU鑫」插旗四號公園，還有傳說中的「開幕限定商品」
2號店開幕！位於台北捷運中山站附近的「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」擁有超高人氣，店內招牌「豬排蓋飯」受到許多饕客喜愛。先前也傳出2號店的好消息，現在終於開始營運與大家見面，店址位在中和四號公園旁，目前僅供內用，不開放外帶。
「KATSU鑫熟成豬排蓋飯」2號店自4/18起至5/4試營運，落腳中和四號公園旁。值得注意的是，試營運期間調整部分服務內容，像是僅供內用、不開放外帶，以及滑蛋豬排蓋飯、豬排三明治暫停供應等。此外，店家透露還有傳說中的「開幕限定商品」將於近期公開，詳情可見KATSU鑫熟成豬排蓋飯粉絲頁。
KATSU鑫熟成豬排蓋飯2號店-四號公園店
地址：新北市中和區永貞路221號1F
營業時間：11:00-14:30（最後點餐14:00）、17:00-21:00（最後點餐20:00）
備註：現場候位制，不提供訂位與預留，僅收現金
延伸閱讀：
．超浮誇「6公分厚豬排三明治」！台北人氣早午餐「日初」期間限定吃得到，店推、主打美味一次看
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言