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松山排隊美食！新鮮手作越南法國麵包「爆滿餡料」買到賺到

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

一手無法掌握的越南法國麵包，一看到這滿滿餡料，就直流口水啊，一張百鈔就可以吃到豐富健康的一餐！

越式料理是許多台灣人愛吃的口味，酸酸辣辣的滋味很對大家的胃口。黑龍越南法國麵包店位於信義區松山路跟永吉路口，緊鄰五分埔商圈，每到用餐時段總是滿滿人潮，讓人不禁好奇到底有什麼魅力！

檯子上大大寫著「現烤越南法國麵包」，是店家對食物的堅持，老闆跟闆娘每天凌晨四點就起來手作麵包與準備食材，為的是讓客人吃到最酥脆、最新鮮的麵包餐點。

至於為何有毅力堅持每日手作，則是源自於老闆娘越南老家三代都是做麵包起家的，因此想把最正統最好吃的口感呈現出來，現烤的麵包出爐伴隨著陣陣香氣，每天限量販售，賣完就提早打烊，有時太晚來就沒有囉！

除此之外，配料也是老闆每天早上到市場採購，回來後新鮮現做。排隊時人潮不斷，可以看到店員不斷補料。

黑龍越南法國麵包和別家不同的是，販售多達12種口味，而且鹹甜都有！不管是想吃正餐還是甜點，在這裡都可滿足需求。

客人點餐後，會將麵包回烤一分鐘，讓麵包更酥脆，並確保送到客人手上時是熱騰騰的。

▲餡料給得不手軟，就要塞滿整個麵包！若有不吃的配料，可以先告知店員。
▲餡料給得不手軟，就要塞滿整個麵包！若有不吃的配料，可以先告知店員。

這裡最熱賣的是招牌叉燒、沙嗲牛肉、香茅豬排、脆皮豬肉這四種口味，每一個都放上了新鮮的美生菜、小黃瓜、手醃泡菜蘿蔔、香菜，清新爽口的滋味讓人欲罷不能。而除了沙嗲牛肉口味外，每份都有豬肝醬及越式火腿，是不可或缺的道地配料。

招牌叉燒

顧名思義，就是店裡的招牌！ 豬肉彈牙口感十足，調味得恰到好處，搭配酸酸甜甜的蔬菜，很開胃，讓人不自覺一口接一口！ 第一次想嘗鮮的人，推薦首選這個口味。

沙嗲牛肉

醬汁調配的很酸甜夠味，牛肉口感軟嫩，和洋蔥與沙嗲醬下去一起炒後逼出香氣，喜歡重口味的話，不妨嘗試這款。

香茅豬排

使用新鮮的香茅下去炒香料，邊嚼著大塊的豬排，香氣有夠逼人，讓你一試成主顧。

脆皮豬肉

闆娘嚴選特選五花肉，油脂分布均勻並帶皮，將外皮烤得酥酥脆脆，一咬下去吃的到香脆口感，肥美豬肉搭配爽口的生菜配料，讓人停不下嘴啊！

開店即將滿一年，就擄獲不少老饕顧客芳心，更吸引許多知名媒體前來採訪，這都源自於店家對品質與口感的堅持，傳承自越南好手藝，讓客人願意持續回購！目前黑龍越南法國麵包有和外送平台合作，也提供公司大量訂購的服務，若有機會一定要嘗嘗這美味的越南法式麵包！


【黑龍越南法國麵包】

店家地址：台北市信義區松山路197號

店家電話：0923300400

營業時間：每日11:00-20:00（賣完提早打烊）

粉絲專頁：https://bit.ly/41QzNbg


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麵包 越南 法國

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