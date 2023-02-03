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超清幽賞櫻美景！ 苗栗「協雲宮、蓮台山」2大寺廟賞櫻秘境，一次雙解鎖

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@yuki.lin.18、IG@richdad999授權
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想賞櫻但不想人擠人嗎？ 為大家介紹2處寧靜清幽的賞櫻好去處，位於苗票獅潭的「協雲宮」與「蓮臺山」，皆為鄰近寺廟的幽靜櫻花秘境，僅相距20分鐘車程就能一次解鎖雙景點，中北部的朋友趁著週末走訪，迎接即將到來的櫻花噴發美景！

協雲宮賞櫻步道

圖／IG@yuki.lin.18授權
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協雲宮主祀觀世音菩薩，周邊種植了3000棵以上櫻花，今年花期預計落在2月初，而今年協雲宮賞櫻步道更加完善，吸引民眾上山走春祈福加賞櫻打卡，山坡地放眼望去一片粉嫩櫻景超吸引人，即使是平日來，協雲宮前方也有許多攤販販售各式美食，讓遊客可以坐在櫻花樹下吃東西，聊天賞櫻超愜意。

圖／IG@yuki.lin.18授權
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地址：苗栗縣獅潭鄉新豐村八角坑34號

停車場：有，免費

蓮台山妙音淨苑

圖／IG@richdad999授權
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與協雲宮相距20分車程的蓮台山妙音淨苑，是環境清幽的佛門聖地，每年2月中前後延綿百公尺的昭和櫻將盛開，讓人悠閒漫步的櫻花林道一片粉色花海，深深感受此地的幽靜與莊嚴，心情都將沈澱下來。

圖／IG@richdad999授權
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地址: 苗栗縣獅潭鄉竹木村大興窩20之6號

停車場：有，免費

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