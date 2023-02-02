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上帝視角好絕！全台獨有「櫻花Z」美炸，免費入園拍爆粉色世界

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@pierrehuang、IG@ada_00170授權
圖／IG@pierrehuangIG@ada_00170授權

花都開好了！粉嫩盛開的櫻花群美到讓人誇不停，藉由空拍更將完整的「Z字型櫻花」記錄下來，IG排版一看到就超吸睛。位於南投的「望高茶園」櫻花正大肆綻放中，正值櫻花的季節，當然得來追櫻一波啦！

圖／IG@pierrehuang授權
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圖／IG@pierrehuang授權
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去南投追櫻花！南投山區的「望高茶園」擁有獨特又絕美的「Z字型櫻花」，從櫻花還在醞釀盛開之時便有不少內行人前往朝聖，如今更是美麗盛開，其中的樁寒櫻大方見客，粉色與桃色櫻花交織，不僅美不勝收，更透露出一絲絲的春天氣息。

圖／IG@ada_00170授權
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圖／IG@ada_00170授權
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茶園地主也很佛心，不用入園費就能欣賞這片自然美景，提供的餐飲口味也受到許多遊客的推薦，而花況也可到望高茶園景觀餐廳臉書查詢喔。

望高茶園景觀餐廳

地址：南投縣信義鄉同富村太平巷72之6號（位於海拔高度1400公尺處）

營業時間：8:00-16:00（免費入場參觀）

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景觀餐廳 美景 信義鄉 IG 櫻花季 賞櫻

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