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走春大富翁！初一到初九開春「2023彰化新年走春攻略」可以玩很久

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▲跟著「2023彰化新年走春攻略」吃吃喝喝最開心。　圖：彰化縣政府／提供
▲跟著「2023彰化新年走春攻略」吃吃喝喝最開心。　圖：彰化縣政府／提供

新年期間到彰化鹿港走走，祈福開運。　圖：shutterstock／來源
新年期間到彰化鹿港走走，祈福開運。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆春節10天連假，無論你是想安排彰化走春祈福、拍網美照、親子出遊或是來一趟輕鬆小旅行，彰化縣政府貼心整理了2023彰化新年走春攻略，用大富翁遊戲地圖的趣味方式呈現，向大家介紹連假期間三個春節活動及順遊特色景點、美食、寺廟；另外也精選26個鄉鎮市的樂遊彰化路線，邀請您春節連假到彰化，初一到初九，天天都在彰化玩，彰化玩不完！

為迎接彰化建縣300年春節假期，彰化縣政府精心規劃一系列活動，「故宮國寶遊彰化2.0」正在縣立美術館展出，展期至2月28日；還有八卦山大佛風景區「彰化月影燈季」（1月14日至2月28日），與每年最受歡迎的重頭戲溪州公園、田尾公路花園「花在彰化」活動，新春期間從大年初一（1月22日）直到元宵節（2月5日），歡迎大家到彰化走春，欣賞美麗花卉、品嚐在地美食。

▲開春遊彰化，白天賞花、夜間賞燈，日夜都精彩。　圖：shutterstock／來源
▲開春遊彰化，白天賞花、夜間賞燈，日夜都精彩。　圖：shutterstock／來源

彰化縣政府推出「2023彰化新年走春攻略」，以大富翁遊戲為發想，透過淺顯易懂的設計，讓民眾認識彰化三大活動及特色景點、美食、寺廟。民眾可自行下載列印「走春攻略」，和親朋好友玩猜謎遊戲，比一比誰最熟悉彰化、誰知道最多彰化新景點、誰沒吃過彰化美食；若還沒想好明天要去哪裡玩，讓骰子和棋子幫忙作決定，明天就可出發去彰化景點或吃美食。

若想知道彰化旅遊業者的好康優惠和春節活動，拿出手機掃描QR Code，連結活動網站即可知道；「機會」和「命運」代表今年有機會中大獎，在活動期間前往「2023彰化月影燈季」、「2023花在彰化」及田尾地區合作店家，三個地點之中任選二個地點，與活動指定物合影並上傳至活動網站，即有機會抽中iPhone14、iPad、switch等大獎，歡迎全家總動員過年遊彰化、搶好康。

彰化縣政府結合新春諺語及彰化26個鄉鎮市特色景點、美食，精心設計初一到初九不同的樂遊路線，例如「初一早，走春𨑨迌要趁早」、「初二早，早點五告乓」、「初三睏到飽，放呼足輕鬆」...「初九天公生，祈求今年攏順利」等；以及「彰化遊花賞燈之旅」及「彰化古城．鹿港老街祈福之旅」二、三日遊程推薦。

快來下載有趣好玩的「2023彰化新年走春攻略」，更多活動及景點資訊請上彰化縣旅遊資訊網（http://tourism.chcg.gov.tw/st/index.aspx?id=4916928345614094495）查詢。

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走春 春節 連假

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