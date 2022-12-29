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6公尺高企鵝等你來拍！「PINGU企鵝家族」快閃台中草悟道 陪大家過兩個新年

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

天氣冷到企鵝來台過冬？原來是已經40歲的「PINGU企鵝家族」，在聖誕節的時候登陸台中PARK2草悟廣場啦！陪伴許多人度過童年時光的企鵝家族瞬間喚起小時候的回憶，還帶來多款限定週年商品，等著粉絲們來挖掘，快閃至明年的2/5，可以趁著跨年及農曆新年來一趟，等大家一「企」去玩～

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

邁入40週年的「PINGU企鵝家族」在平安夜來到台中PARK2草悟廣場，現場有高6公尺的PINGU坐鎮，等著讓大家拍照打卡留念；快閃店還準備了PINGU的拍貼機，可以帶著滿滿童年回憶回家珍藏！快閃店裡還有許多週年限定的生活小物，等著粉絲們來挖寶，將一直持續到2/5(日)元宵節，紮紮實實陪大家過完農曆新年！一定要趁假期來去一趟～

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

而在企鵝家族的快閃店中消費滿499元，還可以帶走限定款的「八種表情包紙膠帶」，讓可愛的企鵝家族「黏緊緊」陪伴你唷～

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

企鵝家族 期間限定快閃店

時間：2022/12/24～2023/2/5 12：00～20：00

地點：PARK2 1樓 台中市西區英才路534號，英才路側

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

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