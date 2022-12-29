聽新聞
test
0:00 / 0:00
6公尺高企鵝等你來拍！「PINGU企鵝家族」快閃台中草悟道 陪大家過兩個新年
天氣冷到企鵝來台過冬？原來是已經40歲的「PINGU企鵝家族」，在聖誕節的時候登陸台中PARK2草悟廣場啦！陪伴許多人度過童年時光的企鵝家族瞬間喚起小時候的回憶，還帶來多款限定週年商品，等著粉絲們來挖掘，快閃至明年的2/5，可以趁著跨年及農曆新年來一趟，等大家一「企」去玩～
邁入40週年的「PINGU企鵝家族」在平安夜來到台中PARK2草悟廣場，現場有高6公尺的PINGU坐鎮，等著讓大家拍照打卡留念；快閃店還準備了PINGU的拍貼機，可以帶著滿滿童年回憶回家珍藏！快閃店裡還有許多週年限定的生活小物，等著粉絲們來挖寶，將一直持續到2/5(日)元宵節，紮紮實實陪大家過完農曆新年！一定要趁假期來去一趟～
而在企鵝家族的快閃店中消費滿499元，還可以帶走限定款的「八種表情包紙膠帶」，讓可愛的企鵝家族「黏緊緊」陪伴你唷～
企鵝家族 期間限定快閃店
時間：2022/12/24～2023/2/5 12：00～20：00
地點：PARK2 1樓 台中市西區英才路534號，英才路側
延伸閱讀：
．跨年炫爆IG！ 12大「台北101煙火」私房拍攝點 攝影師不藏私讓你「拍到整支101」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言