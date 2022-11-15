全台最美薑餅屋！瓦庫燒肉打造「真實版薑餅屋」，聖誕必訪最強燒肉＋1
薑餅屋被放大啦！這間位於台中火車站旁的「瓦庫燒肉」，每每到了聖誕節都會用心布置，今年一樣不負眾望，將整棟房子打造成「真實版薑餅屋」，牆上不僅有棒棒糖般的裝飾布景，加上夜晚亮起的鈴鐺及雪花造型燈飾，還看得到聖誕老人攀爬煙囪的可愛模樣，超應景又夢幻，過節氛圍直接爆表！
位於台中的「瓦庫燒肉」今年再度重現經典街邊「薑餅屋」，除了店外的多種應景裝置外，也曾於店內打造「聖誕老人餐桌」，讓來到店裡用餐的顧客彷彿置身童話之中。來到這邊打卡拍照，不妨品嘗店家招牌美味燒肉，輕鬆「一站式」歡度聖誕！
此外，「瓦庫燒肉」也在FB粉專貼出「放大版薑餅屋」實景與歲末抽獎活動，不少網友留言「好有聖誕氣氛」，也有網友分享「台中最強燒肉，去N次一樣好吃」。今年在台中過聖誕，來點燒肉大餐！台中必吃燒肉除了「屋馬」、「俺達の肉屋」，還有聖誕必訪「瓦庫燒肉」。
瓦庫燒肉
地址：台中市中區民權路16號營業時間：週一至週五17:30-00:00；週末11:30-16:00、17:30-00:00
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