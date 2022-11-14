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北歐聖誕樹＋超Q皮卡丘！「心中山線型公園」新1波打卡熱潮，和皮卡丘共度耶誕倒計時

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716、@gominkin、@syl.vialife授權
圖／IG@amos0716@gominkin@syl.vialife授權

捷運中山站繼去年耶誕打卡話題「史努比聖誕樹」後，今年又一打卡熱點「北歐風聖誕樹」，已於11/8矗立在捷運中山站4號出口旁，2022年以白鹿及雪花點綴裝飾，帶來滿滿聖誕氣息，更別忘了必拍飛翔皮卡丘計畫，只到11/20，要拍要快！

2021年捷運中山站史努比耶誕樹。圖／IG@chenni_320授權
2021年捷運中山站史努比耶誕樹。圖／IG@chenni_320授權

2022年心中山線型公園的「北歐風聖誕樹」。圖／IG@gominkin授權
2022年心中山線型公園的「北歐風聖誕樹」。圖／IG@gominkin授權

許多百貨、店家開始布置聖誕，今年的捷運中山站聖誕樹也不落人後，以北歐耶誕為主題，透過雪白馴鹿及雪花作為主要布置，打造道地異國風，純白造景浪漫唯美，不論白天看，還是夜晚拍，都超值得打卡！

心中山線型公園－聖誕樹

地址：台北市中山區南京西路16號（捷運中山站4號出口旁）

圖／IG@gominkin授權
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圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

此外，曾在沖繩掀起話題的「Pokégenic拍照景點」，也同步在心中山線形公園登場，把握時間尋找超萌的寶可夢蹤影，打卡IG分享可愛日常吧！

心中山線型公園－台北飛翔皮卡丘計畫

地址：台北市中山區南京西路16號（捷運中山站4號出口旁）
活動時間：即日起至11/20

圖／IG@amos0716授權
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圖／IG@syl.vialife授權
圖／IG@syl.vialife授權

圖／IG@syl.vialife授權
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中山站 聖誕節 IG 熱門打卡

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