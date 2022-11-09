韓料控尖叫！韓國廚神白種元「BORNGA本家燒肉」插旗台北，坐等開幕一飽口福

不論是電商一年一度的雙11，還是所謂的光棍節，所有食衣住行育樂紛紛祭出超殺優惠，「漢來」餐飲也不例外，直接旗下13品牌快閃優惠券搶購，從買1送1，再到第二件只要1元等統統都有，年底爆吃一波了！

2022-11-09 12:00