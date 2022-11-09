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韓料控尖叫！韓國廚神白種元「BORNGA本家燒肉」插旗台北，坐等開幕一飽口福
韓國廚神白種元開設的「BORNGA本家燒肉」首度登台！韓式燒肉道地上桌，本次登台預計插旗台北市大安區，除了韓國直送的獨家秘製醬料外，更有多款美味餐點得以一飽口福，不久就能在台灣品嘗到讓韓國人氣男團東方神起及SUPER JUNIOR也大為稱讚的在地滋味啦！
被譽為「韓國廚神」的白種元創立不少餐飲品牌，包含中式料理專賣「香港飯店(홍콩반점)」、高CP質連鎖咖啡「PAIK'S COFFEE(빽다방)」等旗下約有30個品牌，而本次登台的便是主打韓國燒肉的「BORNGA本家燒肉」，特色秘製醬料滿足多種味蕾，除了必吃韓式燒肉外，還有多樣道地料理，像是經典蒸蛋、本家牛肉水冷麵等，一次滿足所有饕客。
「BORNGA本家燒肉」預計於11月開幕，準確開幕時間與店址稍等官方消息，韓料控坐等開幕啦！
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