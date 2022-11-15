快閃16天！相機準備好「台中國際花毯節」回歸新社 邀大家拍美照打卡吃美食、身體心靈雙重療癒
歷經10屆、因疫情停辦的「台中國際花毯節」回來了！今年以「心花開」為主題，12/3～12/18、為期16天，在「台中的後花園」－新社開跑，以繽紛的花草饗宴等著大家來打卡拍美照更可以順遊附近的東勢、谷關等景點採果、泡湯，快規畫來趟台中山城一日小旅行！
向來有台中「美麗後花園」之稱的新社，為這次「台中國際花毯節」的舞台，今年以「心花開」為活動主軸，在新社種苗場二苗圃的花園裡，有兩個從百合花中誕生的「花仙子」，帶著好幾個小精靈一起散布快樂、療癒大家，期盼來訪的每個人都能在這找到專屬自己的快樂解方及幸福！園區還籌畫了農產品展銷、美食區，徜徉在浪漫花園、以花草療癒身心之後，也別忘了把新鮮水果跟好吃的特色餐點帶回家。
而因應國際糧價高漲，新社種苗改良場田地大多投入雜糧採種，今年新社花海再次停辦，台中國際花毯節範圍也縮小許多，預防湧入的人潮，建議要前往的人做好交通、住宿規畫，才不會塞車塞到生氣壞了出遊的興致唷！
台中國際花毯節
地址：新社種苗場二苗圃，台中市新社區協成里協興街30號
12/3～12/18，08：00～16：30
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