快閃16天！相機準備好「台中國際花毯節」回歸新社 邀大家拍美照打卡吃美食、身體心靈雙重療癒

udn走跳美食／強生與小吠 先前曾經看過版友分享過這家在網上爆紅的▸實心蛋捲◂在台中也開設了實體店面，很有成為台中新一代的伴手禮的氣勢啊！身為台中美食吃貨的強生與小吠當然也要來嗑看看實心蛋捲

2022-11-12 13:31