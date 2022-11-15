栗子甜點集合！盤點7家栗子甜點名單：栗子抹茶生乳捲、蘋果蒙布朗、栗子起司布丁，秋天必吃甜點先收藏

想到秋季甜點，心目中會出現的名單一定少不了「栗子」元素，濃郁的栗香帶出特殊的潤味，結合各式甜點搭配，創造出專屬秋天的甜蜜溫暖滋味！Oddle Feed攜手全台最大會員平台「OPENPOINT」特別整理出6家私房栗子甜點推薦，加碼專屬優惠碼「OP吃甜甜」馬上開搶秋季必吃栗子甜點！

在室甜點 – 栗秋

以純正法式甜點工藝聞名的「在室甜點」應景推出栗子季甜點主題，外觀打造更帶秋意的落羽松，因為栗子的澱粉質高，所以拉高了甜度來表現栗子的香甜，為確保整體味譜的平衡，在奶油蛋糕裡點綴了明確的蘭姆酒香。撒上胡桃糖酥增添一點堅果氣息，使得整體走向更偏厚實，搭配略帶酸甜的深色莓果醬，更加和諧怡人。

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同場加映必點美味：聖多諾黑、檸檬塔、反烤蘋果塔

松薇 – 抹茶栗子生乳捲、蒙布朗

隱身在大安區麗水街的私房甜點名店「松薇」推出「抹茶栗子生乳捲」將兩個最有日本風情的元素結合，打造專屬秋季的甜蜜美味！特選日本抹茶之鄉宇治小山園的高級抹茶，茶香濃郁，底蘊深厚，製成濕潤鬆軟的蛋糕；抹茶奶霜採用日本中澤鮮奶油，食感清爽，乳香撲鼻，栗子更是整顆由產地新鮮直送；品味其中，彷彿置身雅致的日式庭院。

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同場加映必點美味：果然千層(名古屋名物水果千層）、黑森林生乳捲(特選日本中澤鮮奶油)

Bonjour 朋廚 – 秋栗瑪農

「朋廚」推出秋季特色甜點「秋栗瑪農」堆疊多層鬆軟蛋糕體，內餡夾層以濃郁的栗子泥、栗子塊打造豐富口感，再擠上栗子風味鮮奶油，呈現最精彩的栗子主題甜點！

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同場加映必點美味：法式水果卡士達、甜蜜偶芋

Cher Mouton。姆桐 花蛋糕 – 太妃焦糖栗子

「Cher Mouton。姆桐 花蛋糕」以栗子變化3種形式：栗子蛋糕體、栗子太妃焦糖餡、法國栗子慕斯，以手工熬煮太妃焦糖，搭配法國sabaton栗子醬內餡、手工焦糖餡、v.s.o.p白蘭地與栗子慕斯，能品嚐到內餡的栗子顆粒，更添口感層次！

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同場加映必點美味：紅蘋果法頌、櫻桃黑森林

PABLO – 栗子起司布丁

「PABLO」推出由品牌獨家研發黃金比例配方的「起司風味布丁」，跟目前門市販售的塔類商品全然不同，是全新的系列商品品項，即日起正式於全台PABLO門市販售(部分快閃門市未銷售)。「起司風味布丁」純手工新鮮現做，將新鮮牛奶、鮮奶油、起司、果凍粉等食材混合拌勻冷卻後即完成，製成過程中不加一滴水，口感質地細緻滑順。以原味起司布丁為基底，上層搭配PABLO最經典的杏桃醬果泥及當季最佳風味栗子及芋頭食材餡料，變化出首波在台灣正式上市的四種口味。

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同場加映必點美味：芋頭麻糬鮮奶酪起司塔、焦糖烤布蕾

Mr.Bruno – 栗子慕斯蛋糕

「Mr. Bruno」萬眾矚目終於回歸的栗子慕斯來啦！此款蛋糕是Mr. Bruno慕斯蛋糕系列中使用最頂級的原料，北海道產契約麵粉、A.O.P認證法國甜點大師指定頂級奶油、台灣本地產新鮮香草莢，添加栗子粒增添整體口感，濃郁的栗子慕斯加上達克瓦茲蛋糕體內餡，還有白巧克力奶油脆粒，讓這個秋天的甜蜜滋味更加圓滿！

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同場加映必點美味：原味蘋果派、法國傳統國王派

珠寶盒法式烘焙坊 – 布朗峰

甜點內容：沙巴東栗子奶油餡、清蒸栗子、栗子布丁餡、杏仁塔皮

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同場加映必點美味：布洛涅森林、皇家伯爵

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