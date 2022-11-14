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板橋大遠百「冰雪奇幻樂園」開幕！藍白耶誕樹、旋轉木馬與咖啡杯統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／板橋大遠百提供
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板橋耶誕城近年已經成為北台灣最大的聖誕節慶祝活動地點，今年周邊的「板橋大遠百」也跟上這次耶誕商機，推出「冰雪奇幻樂園」，共有聖誕樹、咖啡杯場景與旋轉木馬等多處遊樂設施與打卡景點，隨便拍都好看！

圖／板橋大遠百提供
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「冰雪奇幻樂園」充滿耶誕氣息，佈滿夢幻的白色與水藍色的佈置，不僅如此，還有棵超大的藍白裝飾聖誕樹，怎麼拍都好看，另外還有多處必拍的打卡地點，每一角落都能讓人想到經典的冰雪奇緣場景，或是超浪漫的旋轉木馬，晚上搭配燈光超美。

圖／板橋大遠百提供
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圖／板橋大遠百提供
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其他樂園還有熱氣球、咖啡杯與大小孩都愛的小火車等，真的不論家人朋友或是情侶都適合的歡慶耶誕地點，即日起至2023年1月8日，地點靠近板橋大遠百一樓新站路正門，延伸至米蘭廣場與漢生東路廣場喔，平日營業時間從上午11點至晚上8點，假日則營業到晚上9點。

圖／板橋大遠百提供
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