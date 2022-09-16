在城市裡露營、玩沙板！「山海派對」快閃台中PARK2草悟廣場　9／24、25限定

因為疫情無法出國、轉而探索台灣的山與海的你，是否為了找不到合適的裝備而頭痛？台中於今年初才開幕的「PARK2草悟廣場」一次集結多家山系、海系的創新品牌，無論是少見的露營帳篷、陸上沙板等海系體驗，限定只在9/24、9/25的【我出去一下．上山下海篇】主動活動中快閃現身，邀戶外咖一起「在城市感受山海，在山海享受生活」。

圖／PARK2草悟廣場臉書

圖／PARK2草悟廣場臉書

「PARK2草悟廣場」是一座集合公園、店鋪、生活文化，結合日常生活與商業的未來公園，這次以打造「城市中的山海派對」為發想，邀請台灣原創山系品牌、美國高端沙板品牌，把稀有、美翻的山系帳篷，以及路上沙板的嶄新運動，搬到現場供體驗，讓大家在城市裡就能感受到大自然。

圖／PARK2草悟廣場臉書

兩天活動裡，有限時、限定的戶外講座，還有玩家級的聚會，晚間也將有營火晚會，到時還有粉絲指定款手碟音樂表演，所有活動都是限時登場，Outdoor咖一定要到現場去一趟！

圖／PARK2草悟廣場臉書

圖／PARK2草悟廣場臉書

【我出去一下．上山下海篇】

日期：𝟗/𝟐𝟒-𝟗/𝟐𝟓

時間：𝟏𝟒:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎

地點：𝐏𝐀𝐑𝐊𝟐草悟廣場 𝟏𝐅 & 𝐁𝟏

山系品牌：𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙂𝙉、BLACK Design_OLA、MANIACREW、露營家、CREALIVE DEPT.、OUTDOOR MAN、樹德企業、WODEN

海系品牌：Hotsauce、Bellebelle、Pro Outdoor 蹼樂戶外、Mewsarei、居禮安國際有限公司、COTT 潮汐之子、ICY LAVA SWIM、𝙇𝘼𝙕𝙔𝙁𝙄𝙎𝙃、DraftLand（參與品牌陸續釋出）

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