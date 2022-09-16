快訊

農委會公布宏碁研究案疑點 張善政競辦：配合釐清

莫德納次世代疫苗80.4萬劑今晚抵台！三類人優先施打

絕種邊緣「古巴鱷」：對抗暖化與饕客保育戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在城市裡露營、玩沙板！「山海派對」快閃台中PARK2草悟廣場　9／24、25限定

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

因為疫情無法出國、轉而探索台灣的山與海的你，是否為了找不到合適的裝備而頭痛？台中於今年初才開幕的「PARK2草悟廣場」一次集結多家山系、海系的創新品牌，無論是少見的露營帳篷、陸上沙板等海系體驗，限定只在9/24、9/25的【我出去一下．上山下海篇】主動活動中快閃現身，邀戶外咖一起「在城市感受山海，在山海享受生活」。

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

「PARK2草悟廣場」是一座集合公園、店鋪、生活文化，結合日常生活與商業的未來公園，這次以打造「城市中的山海派對」為發想，邀請台灣原創山系品牌、美國高端沙板品牌，把稀有、美翻的山系帳篷，以及路上沙板的嶄新運動，搬到現場供體驗，讓大家在城市裡就能感受到大自然。

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

兩天活動裡，有限時、限定的戶外講座，還有玩家級的聚會，晚間也將有營火晚會，到時還有粉絲指定款手碟音樂表演，所有活動都是限時登場，Outdoor咖一定要到現場去一趟！

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

圖／PARK2草悟廣場臉書
圖／PARK2草悟廣場臉書

【我出去一下．上山下海篇】

日期：𝟗/𝟐𝟒-𝟗/𝟐𝟓

時間：𝟏𝟒:𝟎𝟎-𝟐𝟏:𝟎𝟎

地點：𝐏𝐀𝐑𝐊𝟐草悟廣場 𝟏𝐅 & 𝐁𝟏

山系品牌：𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙂𝙉、BLACK Design_OLA、MANIACREW、露營家、CREALIVE DEPT.、OUTDOOR MAN、樹德企業、WODEN

海系品牌：Hotsauce、Bellebelle、Pro Outdoor 蹼樂戶外、Mewsarei、居禮安國際有限公司、COTT 潮汐之子、ICY LAVA SWIM、𝙇𝘼𝙕𝙔𝙁𝙄𝙎𝙃、DraftLand（參與品牌陸續釋出）

延伸閱讀：

躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

麥當勞優惠快收！不限次數「雞塊、那堤買1送1」、「大麥克免費吃」10月底前捐血就送

露營 公園 派對

相關新聞

在城市裡露營、玩沙板！「山海派對」快閃台中PARK2草悟廣場　9／24、25限定

因為疫情無法出國、轉而探索台灣的山與海的你，是否為了找不到合適的裝備而頭痛？台中於今年初才開幕的「PARK2草悟廣場」一次集結多家山系、海系的創新品牌，無論是少見的露營帳篷、陸上沙板等海系體驗，限定只在9/24、9/25的【我出去一下．上山下海篇】主動活動中快閃現身，邀戶外咖一起「在城市感受山海，在山海享受生活」。

歐風旅行！台中街區彷彿歐洲城市 從南歐、北歐再到西歐 放慢步調感受生活

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-08-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 高鐵台中站、好堅果 HEYNUTS CAFE、幻覺博物館-台中。 相較一般都市繁忙急促的生活步調，台中街區與街區之間，就想來到一座座不同的歐洲城市，有的是南歐繽紛色彩風氣，有的是北歐無際綠草地，也有的是西歐精緻餐館的美食巧思～ 沿著樹蔭底下，一個走過一個，讓人不禁好奇，當歐洲的風吹到了台中，會變成什麼樣貌呢～

南投一日遊 精選「中興新村」 TOP6景點美食攻略！ 感受過去省政府的懷舊記憶

位於南投的中興新村過去為台灣省政府的駐地，參考英國新市鎮的設計，大片的茵茵綠草以及濃密的綠蔭，讓園區內的每一條街道看起來都猶如綠色隧道那般美麗。此外，這裡還能夠看見眷舍文化的歷史以及特色獨具的建築。雖然台灣省政府已經走入歷史，但當時的建築依然留在中興新村內，此外，這裡也有許多美食、美景隱身其中，一起來看看中興新村有哪些必訪的特色亮點吧！

台中西屯日料推薦！五百元享受無菜單料理，獨享、聚餐都適合，吃飽飽身體也無負擔

無菜單料理在大眾的印象裡像是昂貴料理的代名詞，但「無菜單」同時也帶有一種期待，期待每一份菜單上沒有的驚喜。而無菜單料理也考驗主廚客製化與配餐功力，針對不一樣的客人製作不同口味的菜餚，剛好「龍二日本料理食堂」老闆是這方面的專家。

一出爐就被秒殺！ 台中也吃的到好吃現烤「有利脆皮豬」 卡滋卡滋外皮酥脆，讓人愈吃愈涮嘴

udn走跳美食／糖糖 之前為了吃這間有利脆皮豬糖糖還特別跑新竹一趟，沒想到現在在台中也可以吃到有利脆皮豬啦！採用台灣豬肉，嚴選多種辛香料醃製，堅持天天現烤，15小時風乾，外皮卡滋卡滋超，肉質

十年打造最美禪風餐廳 台中「飛花落院」在地特產時序入菜 視覺味覺雙重驚艷

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。