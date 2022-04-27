科學風、日式風、復古風無法一日盡攬！　台中市區傳統小吃+甜點美食，強大的讓人超驚艷

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-02-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 肉蛋吐司、英才大麵羹、國立自然科學博物館。初來乍到台中就覺得這是很均衡發展的都市，傳統美食到甜點點心都是非常厲害。市區的景點有寓教於樂的科博館、適合遛小孩、閒逛、寫生的台中公園、還有很多文創景點。總覺得一日都無法盡攬呢！

肉蛋吐司 | 1 小時

之前台中同事介紹當地必吃早餐店是肉蛋吐司，那時我在想那不是各地都有嗎？結果原來是店名，這麼簡單的店名賣得早餐確是不凡！ 早上的健行路上滿滿人潮就知道是這家，但不用怕人潮，因為他出餐的速度真的很快，以為前面30多個要等上一小時，然後15分鐘Get！外帶的包裝真的很文青又有質感，感覺走路很有型。 肉蛋吐司的肉感覺有醃過烤過，非常香嫩完全不柴搭上這沒烤過的軟綿綿吐司還有煎蛋，一口口都滿滿的朝氣，簡單的食材卻有著了凡的美味。鮪魚蛋餅不是用盒裝，是用紙袋裝而且整條未剪捲起來給你，一開始拿到還愣住，但還好沒剪，可依照個人喜好去拿捏一口份量，聞到這鮪魚香跟柔軟的餅皮口感，大口咬下，實在爽度爆表欸！

英才大麵羹 | 30 分鐘

大麵羹一向是台中特色美食之一 ，粗大的麵管搭上韭菜&油蔥酥是基本款，滿滿濃郁的菜味跟油蔥味很刺激味蕾 有些在地人還加入東泉辣椒醬，整個味感又提升，炸豆腐軟嫩與豆白色的側面，也是讓人很心動。

國立自然科學博物館 | 3 小時

科學、生物、人文、歷史、地理等包羅各領域，個人獨愛下列兩館： 生命科學館 恐龍的模型、化石標本、演化滅絕 生命的起源、DNA遺傳密碼 動物與植物的生態、繁殖、演化 人類的起源演化、文化發展、生老病死 人類文化廳 中國醫藥演進影響、歷史名醫 中國天文、地理、工藝發明起源及應用 台灣南語島族到大洋洲的生活文化 如果認真逛，真的可以在這逗留一整天

科博館水煎包 | 20 分鐘

逛完科博館後的下午，太適合來份點心過過癮，這攤的水煎包感覺是幌子，強大的是他潛艇堡，蛋+火腿+小黃瓜才！才！才25元！水煎包的高麗菜脆甜配上胡椒粉也是超讚，雖然潛艇堡的外皮是油炸，但美食當前熱量放後面。

道禾六藝文化館 | 1 小時

以前日治時代警察練武的武道館，結合中國的六藝，與旁邊日式木屋相映，滿滿濃厚的日式風情呢！假日往往有小市集跟街頭藝人來表演，非常適合來這度過一個愜意愉快的下午時光！

台中肉員 | 30 分鐘

台中最強大到肉圓店莫過於這家，還很囂張的只賣三種：肉圓、米粉湯、魚丸湯！ 外皮不像彰化肉圓的酥脆，也不像臺南肉圓的軟爛，低溫油泡方式讓外皮超Q超有口感，多Q？咬時如橡皮筋被拉扯後還會彈回來..誇大！內餡雖然沒有香菇、筍乾，但豬肉很香又扎實，醬料不會過甜，搭著外皮軟嫩、肉質厚實的口感很讚，冬粉湯有肉羹，冬粉也很多，點上一碗也不賴！

花蓮瑞穗臭豆腐 | 30 分鐘

炸到外皮酥脆卡茲、內部軟嫩-加分 醬汁、蒜泥、辣椒一應俱全-加分 湯品、紅茶免費供解膩-加分 供餐快、內用翻桌率也快-加分 如果說缺點就是泡菜順口味道佳，但份量稍少，還沒吃完六塊臭豆腐，泡菜被我配光了，但這樣的加分部分，難怪還沒開店就這麼多人，至於為什麼是打著花蓮的地名呢？我也好奇！

臺中公園 | 1 小時

逛完科博館後的下午，太適合來份點心過過癮，這攤的水煎包感覺是幌子，強大的是他潛艇堡，蛋+火腿+小黃瓜才！才！才25元！水煎包的高麗菜脆甜配上胡椒粉也是超讚，雖然潛艇堡的外皮是油炸，但美食當前熱量放後。

阿斗伯冷凍芋 | 1 小時

藏在市區的小巷弄中，有著這麼厲害的點心。一碗冷凍芋加一份烤土司是每位客人必點的套餐，芋頭扎實大塊也很香，糖水清甜順口；烤土司夾著草莓醬，土司烤的稍微焦焦的。平淡無奇的兩項點心，確實莫名的絕搭耶‼️

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