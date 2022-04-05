不必飛出國！ 重現經典KAYA醬 新馬國民早餐「咖椰吐司」台中就能吃到

隱身於台中向上市場內的【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】，主打馬來西亞國民日常早餐的美食「咖椰吐司」，將吐司烤至酥脆後塗上馬來西亞風味的傳統抹醬「KAYA醬」，再加上兩片有鹽奶油，就是經典的國民點心「咖椰吐司」，搭配經典拉茶一起享用更是對味。

【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】菜單

套餐組合：吐司+雞蛋沙拉+飲料

【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】菜單上有烤土司和蒸吐司兩種，依照自己喜歡的口感做選擇，每一項都是銅板美食，在享受經典道地的風味的同時，價錢也很實在，若想吃的豐富，可以直接選擇套餐喔！

【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】的KAYA醬是以焦糖風味為主，甜甜的果醬有著不同層次的香甜滋味，裡面加入了雞蛋、椰奶、砂糖、香蘭葉去熬煮至收汁成醬，且風味上的調整是老闆嘗試多次後的經典，希望呈現最接近自己的家鄉風味，且香蘭葉也是老闆自己種植的，如此耗時費工就為了呈現最經典的馬來西亞國民美食。

脆脆不心碎手工KAYA烤土司

外酥內軟的烤土司內層塗滿KAYA醬並夾入兩塊發酵的有鹽奶油，咬一口吃得到KAYA醬的特殊風味，甜甜的醬溫潤了吐司內層，再咬一口搭配有鹽奶油，甜甜鹹鹹的風味越嚼越香；了解到KAYA醬為何會成為道地的必備每日早餐，因為每一次吃都能再次感受KAYA醬的獨特魅力。在馬來西亞當地吐司的口感其實會更接近餅乾的脆度，但老闆調整成現在的口感是希望大家在咀嚼吐司的同時，能慢慢感受其中的甜鹹滋味。

古情也綿綿手工KAYA蒸土司

相對於烤土司，蒸吐司會來的更加綿密與柔軟，口感上和KAYA醬完美搭配，更能感受到吐司的質地與Q軟，很適合牙口不好的小朋友或老人家。

土雞半熟蛋

馬來西亞早餐必配半熟蛋，加入些許醬油與胡椒調味，道地的吃法是直接喝下，若不習慣直接吃的話可以攪拌後沾著吐司一起吃！且半熟蛋最講究的是有無蛋腥味，老闆選用特級的土雞蛋，雖然成本較貴，但希望第一次嘗試的客人吃過自家的半熟蛋後，可以就此愛上半熟蛋的美味。

【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】店內有馬來西亞在地經典飲品：經典拉茶、香濃美祿、冰糖菊花飲與薏米水。





經典拉茶是店內必點的飲料品項，拉茶是老闆選用馬來西亞當地的茶葉泡製而成，再加入煉乳增加不同的風味，一入口有著特殊的茶葉香氣，尾韻的奶香與剛剛好的甜度搭配，和土司一起吃風味十足。

老闆來台已有十年餘載，在離鄉背井的日子裡，總是念念不忘家鄉的經典早餐風味，因此將想念化為行動，製做出馬來西亞道地風味的南洋料理，希望能與台灣的朋友們分享，於是夫妻倆一起創立了【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】，聽到店名便讓人感到暖心，老闆說其是取自代表馬來西亞經典的椰子醬-KAYA醬。

內用區域裡面及外面皆有，提供簡便的用餐區給大家現場享用。

年輕夫妻倆從市集開始做起，希望帶給大家有溫度的家鄉美食，也自知道地的口味可能台灣人會吃的不習慣，因此在甜度與口感上老闆都有稍微做調整，卻依舊保有當地的風味和元素在裏頭，讓大家不用出國，來到【馬椰爺 Mayaya Kopitiam】就能吃到有家鄉味的道地馬來西亞經典早餐「咖椰吐司」！





馬椰爺 Mayaya Kopitiam

店家地址：台中市西區華美街238號

店家電話：0968319291

粉絲專頁：https://bit.ly/3yJEB46

訂購商品：https://bit.ly/3FkFwdY

營業時間：

7:30-16:00(工作室店面)(週三五六日)

7:30-11:00(向上市場)(週二)

7:30-10:00(豐邑市政)(週四)

(公休日可看臉書粉專行事曆)





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