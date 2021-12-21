台中超夯霸氣烤肉飯！霧峰樹仁商圈美食　高CP值百元內搞定

位於台中霧峰樹仁商圈的「吉野烤肉飯」是在地非常熱門的便當店，以豐富菜色及價格平實著稱，深受附近上班族與學生的喜愛，品項有超多選擇，現點現做，不管滷的、烤的、炸的通通都有，而且主菜份量大的驚人，配菜固定都會有四樣，飲料紅茶無限暢飲，可說是物超所值，想要飽餐一頓的不要錯過了！疫情關係目前只有開放外帶，也歡迎訂購外送。

烤雞腿飯

烤雞腿飯先滷過，再油炸，最後進行燒烤，刷上秘傳特製烤肉醬汁，每個環節都不馬虎，精心製作的過程，讓雞腿散發著誘人的香氣，吃起來皮薄鮮嫩多汁，是最熱賣的品項。

香酥雞柳飯

先醃製過再下去油炸，吉野烤肉飯的肉品都是當天現醃的，絕不使用冷凍肉品，香酥雞柳飯放有三大塊雞柳，吃起來酥脆多汁，完全不會乾柴。

豪華烤肉飯

烤肉飯的升級版，為肉量再增加，肉片肥瘦相間，吃起來相當軟嫩，配上特製烤肉醬，非常下飯，是老少咸宜的餐點。

烤雞排飯

跟臉一樣大的雞排，完全看不到白飯，這樣只要80元，實在是太佛心了！雖然價錢便宜，但吃起來都是真材實料，一點都不馬虎，是學生最愛點的一道。

雙拼－烤肉+五花肉

五花肉帶一點肥肉，適合喜歡吃帶點肥肉的人，想要一次吃到兩種主菜的，一定要點雙拼組合。

▲店門口有詳細的菜單

吉野烤肉飯的主菜份量十足，每天替換配菜，肉食控又想百元內解決一餐的你，不妨來試試看吉野烤肉飯吧！

【吉野烤肉飯霧峰店】

店家地址：台中市霧峰區樹仁路38號

店家電話：04-23338828

營業時間：10:00-20:00，週日公休

粉絲專頁： https://bit.ly/3Dlj6ro

停車資訊：路邊停車





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