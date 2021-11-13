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闖入銀白世界！彰化限定美景飄仙氣　徜徉小葉欖仁森林超好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@qqsweet1982授權、IG@bing__ben授權
圖／IG@qqsweet1982授權IG@bing__ben授權

彰化冬季限定美景登場！11月全台花季陸續開跑，除了桃園花彩節仙草花節，各地專屬花海也紛紛開花。其中位於田尾的森林隧道，每逢秋冬都會漸漸變成銀白色，唯美場景讓人免衝高山，也有機會拍下媲美飄雪的景致。

11/5花況。圖／IG@qqsweet1982授權
11/5花況。圖／IG@qqsweet1982授權

彰化田尾「彩色小葉欖仁樹田」為一處鄉間秘境，近兩年躍升為朝聖地，園內種滿整齊並列的小葉欖仁，狹長隧道營造的畫面感極夢幻，而顏色越接近冬天會越淡，屬於最熱門的必拍季節。不少花控近期都到現場打卡，11月上旬造訪時近看呈淡綠色，也有些許葉片已轉黃，但隨著光線可攝下不同姿容的花樹，在光影加持下仍能抓到銀白樹葉的角度，讓畫面美度升級。

今年最新花況。圖／IG@yiiiii_shin授權
今年最新花況。圖／IG@yiiiii_shin授權

除了可以捕捉神似雪國的空靈感，彷彿雨傘造型的樹田本身就是取景亮點，穿梭在小葉欖仁森林下也像秒飛韓國著名南怡島，平日造訪更有機會包場拍個過癮。這處景點屬於私人土地，每人50元門票就能拍個過癮，但提醒大家垃圾不落地，一起維護園主心血。

11/9花況。圖／IG@yth1109授權
11/9花況。圖／IG@yth1109授權

左圖為去年花況。圖／IG@qqsweet1982授權、IG@bing__ben授權
左圖為去年花況。圖／IG@qqsweet1982授權IG@bing__ben授權

彩色小葉欖仁樹田

地址：彰化縣田尾鄉民權路309巷、平和路二段522號
收費：入園每人50元附瓶礦泉水

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彰化旅遊 美景 花海 熱門打卡

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