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2021桃園花彩節11／6開跑！全新「巨型棒球＋富良野花毯」美瘋，4大亮點最欠拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
桃園平鎮農田化身最新打卡區，升級療癒系的田野風光。圖／IG@molly888666授權、IG@x.x.x_diddy授權
桃園平鎮農田化身最新打卡區，升級療癒系的田野風光。圖／IG@molly888666授權IG@x.x.x_diddy授權

花控們11月行程忙瘋了！備受矚目的「2021桃園花彩節」歷屆吸引大批遊客朝聖，今年首波在11/6於平鎮展區領跑，以棒球為主題打造多款圖騰花田及裝置藝術，更有秒飛日本的「迷你富良野花毯」、「向日葵迷宮」，快閃9天再由大溪展區接力，多款亮點及最美花期報你知。

圖／IG@molly888666授權、IG@x.x.x_diddy授權
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「2021桃園花彩節」往年於楊梅、大園、大溪舉辦，本次改至平鎮與大溪，展區雖減少但規模毫不馬虎。平鎮展區此次主打「Hello!平鎮 野球趣」，11/6至11/14登場，花仙子首要必拍莫過於「平鎮富良野」彩條漸層花卉，繽紛的彩條造型十分耀眼，還有猶如萬花筒「普羅旺斯」花區，統統讓大家秒出國。

圖／IG@molly888666授權、IG@x.x.x_diddy授權
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此外，現場也在大片波斯菊花海中，設計出球員守備投球打擊的「棒球元素花海圖騰」，還有巨型棒球主題裝置藝術，讓棒球迷也能拍得熱血沸騰。另外，比人還高的「巨型向日葵迷宮」亦讓人徜徉在唯美的金黃花海中，沒有空拍機也能透過拍照高台攝下一覽無遺的美景

圖／桃園花彩節臉書專頁
圖／桃園花彩節臉書專頁

而另一大溪展區「花遊世界」本次走偽出國風，不僅有一系列彩色花海，日本富士山、美國自由女神、荷蘭風車意象圖騰皆將一一鑲嵌於花海，更設有夜間光雕花田，讓大家從早拍到晚。然而目前因應花況進度未至最美花期，展區延至11/20開跑，開幕日前也能前往賞花，惟不開放步入花田，大家可斟酌考量安排行程，到訪時也勿忘遵守防疫措施，美美出遊、盡興而歸。

2021桃園花彩節

平鎮展區 Hello!平鎮野球趣
展出期間：11/6-11/14 09:00至17:00
展區地點：平鎮區廟前路至龍祥路（平鎮區建安宮廟埕廣場周邊）
停車場導航點：25.0407411, 121.5484068
亮點必拍：平鎮富良野、向日葵迷宮、普羅旺斯花區、棒球裝置圖騰與裝置藝術

大溪展區 花遊世界
展出期間：11/20-11/28 09:00至19:00
展區地點：桃園市大溪區月眉里（月眉休閒農業區）

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