連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

別再說新竹沒有美食了！台北超人氣蝦仁飯「忠青商行」排隊名店首度跨出雙北，4/26正式插旗新竹遠東巨城購物中心，自4/26至4/28祭出「套餐買一送一」優惠，來店消費套餐就請吃招牌美味「極品好蝦炊飯套餐」，就是要讓搶攻新竹人的味蕾。

圖／忠青商行提供

圖／忠青商行提供

緯豆集團旗下的台式餐飲品牌「忠青商行」主打眷村口味的蝦仁飯，在大台北地區已拓展到6家店，今年將跨出雙北，首度插旗「Big City遠東巨城購物中心」4樓，這也是藝人阿緯（劉峻緯）除了「點點心」之外，2021年代理文青蝦仁飯專賣店─忠青商行，本月宣布開出的七號店，鎖定消費力高的新竹進駐。

圖／忠青商行提供

以眷村滋味融合台式烹調手法，「忠青商行」以文青風格打造記憶中的家常菜，迅速成為台北人氣的特色美食，其中「招牌好蝦蛋飯」更以整碗鮮甜蝦仁、手工香腸及半熟蛋的銷魂吃法在社群爆紅，被網友封為「台北第一蝦仁飯」。除了蝦仁飯之外，忠青炸排骨也是人氣招牌菜，一口咬下是多汁又不柴、古早味薄酥外皮的滿足感，令人回味無窮。

圖／忠青商行提供

忠青商行新竹巨城店於4/26試營運、4/27正式開幕，同步推出開幕活動，對外營運首三日(4/26-4/28)推出套餐買一送一超值優惠，只要到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張(價值228元)，每日限定20份，送完為止。

忠青商行新竹巨城店

地址：新竹市東區中央路229號4F

電話：03-5355059

開幕活動：4/26至4/28到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張