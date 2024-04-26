快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

別再說新竹沒有美食了！台北超人氣蝦仁飯「忠青商行」排隊名店首度跨出雙北，4/26正式插旗新竹遠東巨城購物中心，自4/26至4/28祭出「套餐買一送一」優惠，來店消費套餐就請吃招牌美味「極品好蝦炊飯套餐」，就是要讓搶攻新竹人的味蕾。

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

緯豆集團旗下的台式餐飲品牌「忠青商行」主打眷村口味的蝦仁飯，在大台北地區已拓展到6家店，今年將跨出雙北，首度插旗「Big City遠東巨城購物中心」4樓，這也是藝人阿緯（劉峻緯）除了「點點心」之外，2021年代理文青蝦仁飯專賣店─忠青商行，本月宣布開出的七號店，鎖定消費力高的新竹進駐。

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

以眷村滋味融合台式烹調手法，「忠青商行」以文青風格打造記憶中的家常菜，迅速成為台北人氣的特色美食，其中「招牌好蝦蛋飯」更以整碗鮮甜蝦仁、手工香腸及半熟蛋的銷魂吃法在社群爆紅，被網友封為「台北第一蝦仁飯」。除了蝦仁飯之外，忠青炸排骨也是人氣招牌菜，一口咬下是多汁又不柴、古早味薄酥外皮的滿足感，令人回味無窮。

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

忠青商行新竹巨城店於4/26試營運、4/27正式開幕，同步推出開幕活動，對外營運首三日(4/26-4/28)推出套餐買一送一超值優惠，只要到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張(價值228元)，每日限定20份，送完為止。

忠青商行新竹巨城店

地址：新竹市東區中央路229號4F

電話：03-5355059

開幕活動：4/26至4/28到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

編輯推薦

蝦仁飯 買一送一

相關新聞

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

下起桐花雪了！攝影師眼中最美的賞桐地 「甘家堡桐花季」浪漫開園 「高聳桐花牆+桐花林蔭大道」必朝聖

五月雪提前下了！2024「甘家堡桐花季」浪漫開跑，開園首日就迎來了9成的大滿開盛況，還能近距離接觸有高有低的雪白桐花，驚豔美度沒話說，攝影師都超推是「今年油桐花最美的地方」！

網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

udn走跳美食／踢小米 新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以

韓國「10元燒」在新竹也吃得到囉！超長牽絲太誘人 韓國手工海苔也大推

udn走跳美食／踢小米 韓國超夯的10元燒在新竹也吃得到囉！「安紐韓味料理」是隱藏版的韓國料理美食，店家位置在香山區樹下街，挺隱密的～ 老闆是韓國人，除了提供道地的韓國料理、超夯的10

美到不真實！青林農場「神聖花田」登場了 比人還高的夢幻紫花海仙氣滿滿

花朵界正義使者來了！桃園熱門追花景點「青林農場」迎來馬鞭草開花季，高達一個人身高的夢幻紫花海，與青翠綠葉交織成一整片天然景緻，映入眼簾美到令人發出讚嘆聲「好像夢境」、「少女心噴發了」。

新竹第一家「油條麵包」只要銅板價！塞滿各種配料有如「麵包版蛋餅」

udn走跳美食／踢小米 到底油條麵包是什麼樣的美食呢？由兩位小米粉絲創立的店「小食光餐吧-油條麵包專賣」，就在民族路上。老闆先前在南投吃到很特別的油條麵包後，覺得非常美味，於是開始學習製作，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。