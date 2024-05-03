超爆汁鮮肉湯包！ 「東吼西手工鮮肉湯包」隱身竹東市場 漂亮的湯包褶子爆汁燙口 食用時請小心
udn走跳美食／踢小米
這間「東吼西手工鮮肉湯包」是竹東市場傳說中的爆汁鮮肉湯包。最近小米蒐集了很多湯包店，準備要整理懶人包給大家參考~喜愛湯包的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
東吼西手工鮮肉湯包-位置及停車方式
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東吼西手工鮮肉湯包位於竹東市場客家傳統市集最後方。開車的朋友可以停在竹東信義立體停車場或白線路邊停車。
東吼西手工鮮肉湯包-菜單目錄搶先看
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店家專賣手工湯包，每籠7顆，另有豆漿、奶茶、紅茶等飲品。
東吼西手工鮮肉湯包-用餐心得分享
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手工湯包 (70元/一籠)內用會用盤子盛裝，湯包的褶子很漂亮，看起來就像花朵一樣，搭配醬油和辣椒提味很不錯喔！
每一顆Size都不小。
食用時要小心會爆汁喔，大家可以看小米拍的影片超爆汁的。
外皮屬於薄皮，帶有嚼勁的口感，內餡以新鮮豬肉、蔥花為主。肉餡帶一點肥肉口感較嫩，肉甜味挺不錯，加上蔥香，讓人吃完了還想再吃 。
辣椒不會太辣、有辣香，跟湯包搭配一起吃挺不錯的。
非基改豆漿 (20元)分有糖和無糖，有糖的部分屬於微甜的口味，喝起來還好
以上是我們的心得分享，住在竹東或來竹東遊玩的朋友，早餐推薦給你們超爆汁的東吼西手工鮮肉湯包
東吼西手工鮮肉湯包
地址：新竹縣竹東鎮仁愛路372號
電話：0981 200 641
營業時間：05:30–12:00(店休以臉書公告為主)
粉絲團：東吼西-手工鮮肉湯包
現金交易/無收取服務費
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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