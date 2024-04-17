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美到不真實！青林農場「神聖花田」登場了 比人還高的夢幻紫花海仙氣滿滿

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@heapin963授權
圖／IG@heapin963授權

花朵界正義使者來了！桃園熱門追花景點「青林農場」迎來馬鞭草開花季，高達一個人身高的夢幻紫花海，與青翠綠葉交織成一整片天然景緻，映入眼簾美到令人發出讚嘆聲，直呼「好像夢境」、「少女心噴發了」。

拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權
拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權

來桃園美拍當女神！桃園「青林農場」馬鞭草盛開了，擁有正義、期待等花語的神聖代表「馬鞭草」粉紫小花相繼綻放，以浪漫紫色調妝點整個園區。

IGer歐莉參訪後分享，目前花朵高度約達165cm、花況約已開有6成，想與這片紫花海同框建議可自備小板凳，而農場也有貼心提供樓梯可使用，不用擔心身高不夠被花海淹沒。

拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權
拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權

拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權
拍攝日4/15。圖／IG@heapin963授權

馬鞭草花田。圖／青林農場粉絲頁
馬鞭草花田。圖／青林農場粉絲頁

值得注意的是，花田間設有小路，請勿自行開路踩踏或跨越、闖入拍攝。此外，青林農場內還有盪鞦韆、踩高蹺、餐廳、小火車及可愛羊駝，多元活動一站式拍到飽再玩到翻。

麥桿菊花田。圖／青林農場粉絲頁
麥桿菊花田。圖／青林農場粉絲頁

青林小教堂。圖／青林農場粉絲頁
青林小教堂。圖／青林農場粉絲頁

青林農場

地址：桃園市觀音區大堀村大湖路二段131-1號

開放時間：9:30-17:00（不定期公休可電話確認）

電話：03-4987747

入園費：100元（可抵消費）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/chinglin.farm

注意事項：務必遵守園區規定，依農場入徑拍照；設有攝影，違者現場重罰

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