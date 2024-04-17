美到不真實！青林農場「神聖花田」登場了 比人還高的夢幻紫花海仙氣滿滿

udn走跳美食／大海愛上藍天 喜歡泰式料理的朋友有福了，平價又好吃的泰美好又有最新力作蒔泰，地點就位在桃園大興路上，用餐環境更為寬廣舒適，還有家庭聚會的圓桌，具南洋風情，使用的餐具很有質感，平價

2024-04-09 16:32