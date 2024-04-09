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「桃園市兒童美術館」熱鬧開館 一起探險未來！精彩活動不間斷

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圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業、凹焦影像工作室）／提供
圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業、凹焦影像工作室）／提供

三明治工〈種子城市〉體驗空間。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：范文芳）／提供
三明治工〈種子城市〉體驗空間。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：范文芳）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於桃園中壢青埔特區的桃園市兒童美術館（兒美館）即起正式開館試營運，日前由桃園市市長張善政與貴賓共同揭幕。試營運期間除開館首展「探險未來！」之外，也將啟動各項計畫，展開一連串的精采活動，包括為期一個月的假日小小藝術家市集、主題書展、講座、工作坊、國際論壇等，歡迎大小朋友一起來開箱兒美館。

▲劉文琪《我們在森林裡緩緩相遇－跑！跑！大野丘》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供
▲劉文琪《我們在森林裡緩緩相遇－跑！跑！大野丘》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供

兒美館大膽創新的「藝術山丘」造型，是由甫榮獲2024年度普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）的日本建築師山本理顯和臺灣石昭永建築師事務所聯手規劃，共有四個樓層，一、二樓為展覽廳及國際演講廳、三樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、四樓為觀景平台。兒美館比鄰景觀自然優美的青塘園，體現「遊樂化展館、景觀化建築」的設計理念，預計成為更多親子與各年齡層民眾休閒出遊的熱門景點。

走進展覽「探險未來！ 」

▲探索未來主視覺牆。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：李欣哲）／提供
▲探索未來主視覺牆。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：李欣哲）／提供

開幕首展「探險未來！」展區分別位於青埔與八德兒美館，以城市紋理探索為基底，策劃四個主題「容器城市」、「地圖城市」、「城市自然」、「移居城市」，共計有12件作品和充滿挑戰的任務，多項前導活動均與在地學童和社區參與共創。此次參展藝術家包括 REACH、李文政、邱杰森、段存真、鄧文貞、三明治工、劉文琪、蔡坤霖、王秀茹、Alie Tamapima、金陳怡蒨、簡子倫、盧建銘，展覽將至9月，邀請小朋友捲起袖子，仔細觀察，盡情感受和思考，發揮勇氣及創造力，在美術館裡進行一場冒險！

▲澳洲科技藝術團隊 ENESS《長出一扇門的石頭》互動裝置藝術。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：凹焦影像工作室）／提供
▲澳洲科技藝術團隊 ENESS《長出一扇門的石頭》互動裝置藝術。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：凹焦影像工作室）／提供

此外，四樓空間同步設有國際藝術特展「長出一扇門的石頭」，邀請知名澳洲科技藝術團隊 ENESS，從兒童視角出發，結合露台戶外空間場域，量身打造全新的互動式裝置藝術作品，邀請觀眾透過敘事、影像、互動等元素，享受一場結合遊戲與互動、充滿創意想像與智慧的體驗。

打造五感體驗的「小小藝術家市集」

▲REACH《CITY MAP》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供
▲REACH《CITY MAP》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供

從兒童節連假開始，兒美館藝術大街展開了為期一個月的假日市集，每場規劃特色單元主題，包括「兒童探險」、「自然生活」、「藝術未來」、「愛與家人」，打造多元五感體驗的兒藝市集，並偕同繪本童書、健康餐飲、手作文創等類型攤位，以及橫跨視覺、科技、表演等藝術的Art Pop-up工作坊及演出，邀請孩童在玩藝術的過程中激發創意想像、探索自我。

主題書展與兒童藝術教育國際論壇

▲邱杰森《時光圖景》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供
▲邱杰森《時光圖景》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供

喜歡閱讀的朋友們，千萬不要錯過兒美館的隱藏亮點－3樓的兒童藝術圖書空間，內部收藏來自世界各地的藝術繪本供民眾在館內閱讀，4/19起至6/30更將舉辦「我們的房子：2024世界閱讀日桃園市兒童美術館開館主題書展」，精選30本以建築為主題的優秀繪本，帶觀眾漫遊建築奇境，期盼來館民眾都能夠在美術館的新房子中，快樂閱讀，感受建築與繪本的美好。

▲蔡坤霖《三山三水》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供
▲蔡坤霖《三山三水》。　圖：桃園市政府觀光旅遊局（攝影：透島影業）／提供

兒美館也將在5/30、5/31舉辦一年一度的美術館兒童藝術教育國際論壇，由吳岱融教授擔任客座策劃人，邀請國內外學者和實務工作者齊聚一堂，以當代藝術兒童展示為主題，探討多樣的策展理念與實踐方法，期盼藉由各方交流，開啟兒童策展更多元的面向與可能路徑。兒美館於開館試營運期間（4/3～9/1）免費入場，部分展覽體驗需事先預約，各項開館相關活動訊息，請密切關注「桃園市立美術館」官網：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch 或臉書。

■ 探險未來！（Where the Adventure Begins）

・展覽日期｜4/3～9/1

・展覽地點｜桃園市兒童美術館 1、2、3F

■ 長出一扇門的石頭（The Rock That Grew a Door）

・展覽日期｜4/3～9/1

・展覽地點｜桃園市兒童美術館4F

■ 移居城市：朋友你從哪裡來（Arrival Cities）

・展覽日期 ｜4/30～9/8

・展覽地點 ｜桃園市兒童美術館一八德館

★ 桃園市兒童美術館

・桃園市中壢區高鐵南路二段90號

・週三至週一 09:30～17:00（週二休館）

★ 桃園市兒童美術館《八德館》

・桃園市八德區介壽路一段728號5樓

・週二至週日 09:30～17:00（週一及國定假日休館）

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