快訊

地牛翻身恰巧攻頂 山友困最高峰「緊抱山石」：以為玉山要切半

大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

花蓮強震天王星大樓受困者是「花蓮高農老師」 屋內救難畫面曝光

高貴但不貴！ 小孩放電、大人放鬆 7間優質「桃園親子住宿」評價超優推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／渴望會館、IG@alvin0813
圖／渴望會館、IG@alvin0813

帶孩子出遊，你最在乎的是行程還是住宿呢？在桃園，其實有不少價格合理，又含有豐富設施的旅宿，如果你正計劃親子出遊，不妨先從桃園住宿看起。接下來，我們為大家嚴選了在網路評價相當好的桃園親子住宿，有的是度假風，有的則是寵物友善，重點是這些旅店全都高貴不貴，一起來看看有哪些桃園住宿推薦吧！

高貴但不貴！桃園親子住宿推薦

渴望會館

吃喝玩樂住，「渴望會館」全包了！渴望會館座落於龍潭渴望園區，鄰近小人國及六福村，因此注重親子度假、主題旅遊規劃層面，提供游泳池、健身房、遊戲遊憩區、商店街等多樣休閒設施，室外更有萬坪公園，讓孩子開心跑跳玩耍。如果你帶的是六歲以下的孩童，不妨試試朝露親子房房型，房內提供AVDAR櫸木攀爬架，結合了攀爬與溜滑梯等功能，而公共設施則有兒童球池、任天堂SWITCH Room，滿足不同年齡層的孩子。

圖／渴望會館
圖／渴望會館

圖／渴望會館
圖／渴望會館

【渴望會館】店家資訊

地址：桃園市龍潭區渴望路428號

電話：03 407 2999

南方莊園渡假飯店

「南方莊園渡假飯店」位於國立中央大學附近，室內設計以南歐現代風為主軸，挑高並搭配大量木材及石材，打造出立體層次感。除家庭客房外，另有機器人、美人魚等主題房，房間裝潢細節一定會讓孩子們驚喜連連！南方莊園渡假飯店設施豐富，包含健身房、水療、溫泉桑拿中心之外，還有小朋友超愛的Dino親子館，裡頭規劃了攀岩場、情境車道場、角色扮演互動區等遊戲，絕對是帶小孩度假的好地方。

圖／IG@traveller_q711
圖／IG@traveller_q711

圖／IG@traveller_q711
圖／IG@traveller_q711

【南方莊園渡假飯店】店家資訊

地址：桃園市中壢區樹籽路8號

電話：03 420 2122

旅居文旅-中壢館

位在中壢延平路上的「旅居文旅-中壢館」，交通便利，提供簡約的經典客房，是桃園知名的高CP值旅店！旅居文旅房型大致分成商務雙人房、三人房、四人房，另外還有ㄚ桃園哥主題房以及溜滑梯親子房，其中我們特別推薦溜滑梯親子房，裡面含有標準型雙人房兩大床、兩張單人上舖床位、室內溜滑梯，是桃園親子之旅的最佳選擇。

圖／IG@alvin0813
圖／IG@alvin0813

圖／IG@alvin0813
圖／IG@alvin0813

【旅居文旅-中壢館】店家資訊

地址：桃園市中壢區延平路216號

電話：03 462 2345

旅館

「潮旅館」鄰近桃園觀光夜市、桃園藝文特區，是可以容納至多14人的汽車旅館，房內採用頂級名床，並設置65吋4K電視和LG空氣清淨機，環境舒適乾淨，非常適合親子家庭入住。不僅如此，潮旅館提供由主廚現點現做的免費自助早午餐，還有KTV房、按摩浴缸、單品咖啡等豐富設施，且不少房型還可攜帶寵物（需另加費用），聽起來是不是很讚呢？

圖／IG@sw_foodgirl
圖／IG@sw_foodgirl

圖／IG@sw_foodgirl
圖／IG@sw_foodgirl

【潮旅館】店家資訊

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

電話：03 301 2220

COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館

靠近高鐵桃園站的「COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館」，整體以海洋世界為主軸，提供海洋為主題的客房，以及帶有雙側落地窗的房型，更有可滿足三代同堂出遊需求的景隅家庭房，每日還會舉辦親子手作活動，多款可愛海洋生物手作拼豆、手作剪貼不織布提袋可選擇。此外，和逸飯店還有海洋說故事活動，歡迎大小朋友親子共玩樂。

圖／IG@flytosky921
圖／IG@flytosky921

圖／IG@flytosky921
圖／IG@flytosky921

【COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館】店家資訊

地址：桃園市中壢區春德路101號

電話：03 273 7699

沐楓商旅

中壢「沐楓商旅」設計以簡約出發，打造出不失時尚現代感的住宿體驗，雖然他們並非主打親子飯店，但仍為入住的親子旅客們，提供最完善的嬰幼兒專屬備品，建議有興趣的讀者可以事先跟飯店詢問。在沐楓商旅，有洗烘衣機設備，更貼心附上掛燙機、熨斗、洗衣袋等等，而住客還可以免費使用點心吧，因此旅店回訪率始終居高不下！

圖／IG@chang_cindy311
圖／IG@chang_cindy311

圖／IG@chang_cindy311
圖／IG@chang_cindy311

圖／IG@chang_cindy311
圖／IG@chang_cindy311

【沐楓商旅】店家資訊

地址：桃園市中壢區博愛三路38號

電話：03 427 5999

大溪笠復威斯汀度假酒店

遠離世俗塵囂，提供極致度假體驗的「大溪笠復威斯汀度假酒店」，當然也提供適合親子入住的家庭套房，74 平方米的寬敞空間，配備兩間臥室、兩個私人獨立觀景陽台、免費Mini Bar等多樣完備客房設施，一樓還有兒童俱樂部，是專為3至12歲兒童設計的遊憩空間，孩子們可以盡情在繽紛球池、閱讀區、戶外遊戲沙坑等設施玩耍，大人則可以到泳池或天夢芳療，放鬆身心。

圖／IG@hiyayayang0310
圖／IG@hiyayayang0310

圖／IG@hiyayayang0310
圖／IG@hiyayayang0310

【大溪笠復威斯汀度假酒店】店家資訊

地址：桃園市大溪區日新路166號

電話：03 272 5777

延伸閱讀>>影｜桃園一日遊｜帶你玩北台灣最長溜滑梯！雙重口感豆花、還有超豪華道地日式拉麵

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

中壢 和逸飯店 旅館

延伸閱讀

連假將至！桃園景點估湧人潮 國道高乘載路段與時間曝

桃園消防猛男「秀冰塊腹肌」超養眼 奪健體競技冠軍

寶林風暴延燒 桃園稽查72家「高危險群」餐廳…16%環境衛生不合格

兒少保護通報逐年增…桃園社工缺百人 民代憂量能不足

相關新聞

高貴但不貴！ 小孩放電、大人放鬆 7間優質「桃園親子住宿」評價超優推薦

帶孩子出遊，你最在乎的是行程還是住宿呢？在桃園，其實有不少價格合理，又含有豐富設施的旅宿，如果你正計劃親子出遊，不妨先從桃園住宿看起。接下來，我們為大家嚴選了在網路評價相當好的桃園親子住宿，有的是度假風，有的則是寵物友善，重點是這些旅店全都高貴不貴，一起來看看有哪些桃園住宿推薦吧！

姓曾的手藝都很好？餡餅人的私藏清單揭密！排隊美食「曾記餡餅」50元有找 內行人都知道要預訂

餡餅控加清單！餡餅是喜愛麵食者無法拒絕的美味，甜鹹口味輪著吃不會膩。苗栗頭份就有一間在地人都十分推薦的銅板價餡餅，最多50元就能吃到料多又會爆汁的「牛肉高麗菜餡餅」，不論是當作早餐、點心還是下午茶都超對味。

隱密私宅麵包店！「全村的希望麵包工廠」招待免費黑咖啡 老物古董車展示開眼界

udn走跳美食／艾瑪 這間私宅麵包店有夠隱密！就靠一片壓克力當招牌！如果不是跟著Google地圖來，真的會以為這是間私人住宅，一走進去就感受到老闆熱情，還沒坐下就招待免費熱咖啡，喝不夠還有第二杯

新竹人學生時代的回憶！ 「河堤上的貓」搬家新開幕 多料飲料小方塊奶綠跟咪咕嚕嚕喜歡哪一個？

udn走跳美食／踢小米 新竹人學生時代的回憶「河堤上的貓」搬家了耶！前幾日已經悄悄地從護城河親水公園沿岸搬到新竹公園附近，就在公園路與光復路交叉口，竹東邱記排骨酥麵旁。 店家成立於20

驚見巨型海芋！2024「桃園彩芋季」主題亮點、活動時間1次看 加碼「春季花海」免費拍到飽

純白海芋不夠看？準備到桃園大園看七彩海芋美拍發限時！2024「桃園彩芋季」確定於3/30至4/7繽紛登場，逾14萬株花海加上亮點裝置藝術，海芋、百合花、孤挺花一次集齊，月底就衝桃園當網美啦！

新竹市區充實一日遊攻略！老派咖啡廳吃早餐、體驗玻璃吹製工藝

如果突然多出一天的休假時間，你會如何安排？搭大眾交通運輸工具到新竹，接著在市區走走逛逛，享用早午餐、喝咖啡、吃甜點、體驗玻璃吹製工藝，再到一週僅營業兩天的夜市吃美食，聽起來是不是很充實呢！因此，我們這回為大家規劃了新竹一日遊攻略，無論是一個人、姐妹、還是情侶都很適合，邀請大家親自感受新竹不無聊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。