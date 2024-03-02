新竹縣市居民看過來！新竹喜來登「3月餐飲7折」，婦女節女性免費吃龍蝦

新竹喜來登美食大放送！新竹豐邑喜來登大飯店「整個三月」推出「新竹絕佳食刻」優惠活動，專為新竹縣市居民打造，只要每週一至週四，民眾將享有7折起的用餐優惠，包括盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理、采悅軒中餐廳以及大廳酒吧等餐飲場所，一定要吃吃看。

圖／新竹喜來登大飯店提供

而新竹喜來登大飯店的四大餐廳搶先推出了「新竹絕佳食刻」優惠，週一至週四，只要是居住於新竹市或新竹縣的民眾，出示相應的身分證明或水電帳單即可享有各種優惠，亦即不用新竹縣市的民眾也有機會優惠吃得到！

圖／新竹喜來登大飯店提供

此次優惠包含自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理、采悅軒中餐廳以及大廳酒吧等。例如盛宴自助餐廳晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費喔。

另外，大廳酒吧也推出午餐餐期半自助沙拉吧，三人同行一人免費；而在午餐和晚餐時段，到迎月庭鐵板與日式料理以及采悅軒中餐廳消費，則可享日式料理和中餐廳小吃區滿千現折兩百的優惠，折抵無上限。

圖／新竹喜來登大飯店提供

最後，凡女性至新竹喜來登大飯店用餐，即可享有各餐廳用餐禮遇。優惠期間即日起至𝟯月8日包含1F大廳酒吧 午餐餐期用餐消費，即贈精美小蛋糕一份；2F盛宴自助餐廳，下午茶餐期直接半價優惠；還有2F迎月庭鐵板與日式料理 ，午與晚餐消費滿額贈龍蝦料理一份或紅酒一瓶；4F 采悅軒中餐廳現在午或晚餐消費贈百合蘆筍明蝦一份。

圖／新竹喜來登大飯店提供