不是美食沙漠！「兩餐」回歸新竹 首三日祭開幕禮 「單人免餐費」 還有即食包送你再吃一餐
重新出發！韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」新竹店曾於7月1日起停業，震驚不少在地饕客。經過五個月的時間，「兩餐」再度回歸新竹，並插旗新竹火車站前，地理位置超方便，開幕首三日祭出「來店好康」，有機會得到「單人費用免費」的爽吃優惠。
「兩餐」新竹店再度回歸新竹，落腳新竹火車站前，並將於11月17日正式開幕，同步推出開幕活動，11/17至11/19，每日前50名至店消費，並領取號碼牌就統統有獎，前15名可享「單人費用免費（價值384元）」，而第16至50明則贈「兩餐冷凍即食包（價值249元）」乙份，相當於再送你一餐回家吃。
連鎖韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」在全台多處設有據點，主打自由客製創意鍋底，多達11種韓國直送醬料任你搭，韓國魚板、韓式炸雞及各式炸物等逾20種食材無限量供應，先吃年糕鍋，再來自製炒飯吃飽飽，還不夠滿足也有韓國泡麵能自選開吃，簡直一餐抵三餐。
韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」 新竹店
開幕日：11月17日
地址：新竹市東區林森路2巷9號1樓
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