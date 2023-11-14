新竹一日遊！私藏的浪漫關西景點，六福村附近的必去約會景點

新竹關西，大家的第一印象幾乎都是六福村、小人國或石門水庫吧！雖然那些景點可以算必要行程，但其實關西有好多地方值得大家去好好探索呢！今天小編就要帶你探索幾個私藏景點，有超美的落羽松餐廳、日式老屋改建的咖啡廳、曾被電影取景的浪漫古橋。下次去新竹一日遊的時候，快把這些行程安排進去吧！

新竹一日遊：關西除了六福村還有這些景點

雲夢山丘

雲夢山丘是假日才開放的景點，位處較高的位置，因此視野非常好，假日可以到園區裡散步、健走，還有足湯可以泡，是個新竹一日遊踏青的好地方，照片中的三角建築是個日式神廟，必須走一段路才能抵達，千萬別放棄呀！這樣才能體會秒到日本的錯覺～

圖 / IG @miyamei318

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地址：新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

大樂之野景觀餐廳

擁有超美落羽松秘境的大樂之野景觀餐廳，裡頭的池塘竟然還是一個愛心，初見到的人一定會覺得很驚訝，同時又有滿滿的幸福感，是推薦情侶約會的好地方。可別忘了這裡其實是間餐廳呀～假日主要提供合菜，建議提早到可以挑選靠窗的位置，在落羽松的美景下享用美味佳餚吧！

圖 / IG @itiffany.cc

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地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15-8號

Posuo coffee studio 婆娑

藏在關西老街裡的日式老屋，原是所長住宅，現在將舊宅改建成了咖啡廳進駐，享用咖啡之餘也感受古蹟的氛圍。原本的日式宿舍，從玄關、客廳到居間，都成了座位區，踩在榻榻米的地板真的有來到日本的感覺呢！當然也別錯過這裡的特色餐點，由職人做的咖啡和甜點，可以伴你度過愜意的午後。

圖 / IG @ww1.7

圖 / IG @chocohsiehh

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地址：新竹縣關西鎮大同路23號（太和宮正對面）

東安古橋

位在牛瀾河親水公園裡的東安古橋，近年因為電影場景而變得熱門，其古色古香的風景，不僅是旅遊熱門景點，就連婚紗也有人特別來這取景喔！同樣是日治時期留下的古蹟，距離新竹科學園區不遠，常有家庭來這踏青，傍晚時夕陽餘暉映在河上與橋的倒影呼應，更是另一番風味喔。

圖 / IG @e7gotravel

圖 / IG @mikuhsu0417

再見南片亭

再見南片亭是浪漫台三線藝術季的作品之一，關西鎮裡有好幾個作品，其藝術展希望能將在地的特色，融入於作品中，讓大家重新欣賞台三線的每處風景。這個作品選在鳳山溪旁的夫妻樹下，並用竹子所創作，呼應當地的竹林地景，作品的開口對外是眺望河床，對內則是農民的歇腳處，將作品融入生活，讓旅人一同欣賞新形塑的客家風景。

圖片攝影：劉森湧，擷果創意提供

圖片攝影：劉森湧，擷果創意提供

六福村主題遊樂園

不免俗的還是要介紹一下六福村，一年四季都很好玩！夏天可以玩水、年底可以玩萬聖節遊行跟聖誕節，六福村在佈置上面真的下了很多功夫，大家可以去一探究竟！

六福村主題遊樂園以其多樣化的遊樂設施而聞名，包括令人驚險的過山車、夢幻的娛樂表演和充滿趣味的遊樂場，適合各個年齡層的遊客。但最特別的是，六福村還融入了動物園元素，您可以在遊樂園中欣賞到各種動物。無論您是想挑戰刺激的遊樂設施，還是享受一天輕鬆的娛樂，六福村主題遊樂園都是一個不可錯過的地方。快來探索這個魔幻冒險之旅，讓您的新竹關西一日遊充滿歡笑和回憶！

圖 / Ready Go

圖 / Ready Go

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號

營業時間：一至四 9:30~17:30；五六日9:00~19:30

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