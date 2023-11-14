基隆知名「望海巷石頭火鍋」驚傳11月底歇業 「原因曝光」網傻眼

開業4年，基隆知名的「望海巷石頭火鍋」潮境店宣布11月底熄燈，老闆曝光歇業原因是「二房東看他們生意太好」，要收回店面自己經營。消息一出，讓不少饕客聽聞後紛紛表示「真可惜啊」。

圖／翻攝望海巷石頭火鍋臉書

望海巷石頭火鍋在臉書貼文表示，「潮境店因租約到期，無法續租，二房東要收回去自己做，將在11月27日停止營業，感謝這四年來大家的支持，陪伴望海巷四年的時光」，接著提到，若11月訂位可以來店，並提醒之後要用餐可以到望海巷石頭火鍋二館北寧店。

基隆望海巷石頭火鍋潮境店，店址就位於潮境公園正對面，享有無敵海景，步行就能走到「潮境智能海洋館」欣賞7米高大洋缸、體驗VR遊戲、認識各種海洋生物，是玩基隆必吃的美食名店之一。

圖／翻攝望海巷石頭火鍋臉書

望海巷石頭火鍋即將歇業消息令粉絲錯愕，老闆似乎早料到會有這種情況，所以去年已先開了二館。網友們崩潰「怎麼可以」、「我的天」、「好想哭」。同時也有網友傻眼回應「很多房東都是看人家生意好，自己就想要收回來自己做，通常失敗的居多。」

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