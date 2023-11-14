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「厚生乳霜淇淋」送你吃！人氣鯛魚燒珈琲店主打「沒有鯛魚」 搭配「濃郁霜淇淋」原味、包餡都噴香涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TOTONOYA魚ノ屋提供、遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／TOTONOYA魚ノ屋提供、遠東巨城購物中心粉絲頁

買鯛魚燒送霜淇淋！笑稱是一家補不到鯛魚的鯛魚燒珈琲店「TOTONOYA魚ノ屋」進軍竹北遠百與新竹巨城，即日起至11/30，只要至店消費並打卡即送「厚生乳霜淇淋」，還有多款造型魚種鯛魚燒可以選擇，紅豆、花生、芝士、牛奶等人氣口味任你選。

鯛魚燒形狀有紅喉、虱目魚、生蠔、魩仔魚與迷你魚，就是「沒有鯛魚」。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供
鯛魚燒形狀有紅喉、虱目魚、生蠔、魩仔魚與迷你魚，就是「沒有鯛魚」。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供

圖／遠東巨城購物中心粉絲頁
圖／遠東巨城購物中心粉絲頁

喜歡香噴噴現做點心的朋友注意！鯛魚燒專賣「TOTONOYA魚ノ屋」於竹北遠百及新竹巨城各設有門店，即日起至11/30，到店消費並於臉書打卡即贈價值90元的「特種厚生乳霜淇淋」乙支，鯛魚燒沾著吃口感層次更升級。鯛魚燒製作除日本技術轉移外，再加上使用進口及台灣在地優質原料，打造表皮酥脆、內裡鬆軟，充滿雞蛋香味的涮嘴小點心。店家更大玩創意，主打「沒有鯛魚」的鯛魚燒，造型有紅喉、虱目魚、生蠔、魩仔魚與迷你魚等。

即日起至11/30，只要至店消費並於臉書打卡即送「特種厚生乳霜淇淋」1支（價值90元）。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供
即日起至11/30，只要至店消費並於臉書打卡即送「特種厚生乳霜淇淋」1支（價值90元）。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供

此外，購買「不是鯛魚燒系列」任選兩尾加送「生蠔2顆和魩仔魚兩串」共150元；點購霜淇淋系列「特種厚生乳芝士」可加價購「黑糖隕石、魩仔魚、生蠔或迷你魚」；而包有餡料的鯛魚燒有萬丹紅豆、沖繩黑糖花生、黑胡椒芝士，北海道牛奶、黑隕石牛奶等口味可選，一支75元，還有原味魚魚組合及迷你魚組合隨你挑。

圖／TOTONOYA魚ノ屋提供
圖／TOTONOYA魚ノ屋提供

想要搭配飲品則特別推薦珈琲系列中的「沖繩瑪奇朵」、「優酪黑珈琲」及「蜜柑黑珈琲」等，喜歡茶品也有萃茶系列、鮮果茶系列可以自由選擇，可口又可愛的下午茶一次滿足。

飲料可搭配珈琲系列、茶拿鐵系列、萃茶系列、鮮果茶系列及冰沙系列。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供
飲料可搭配珈琲系列、茶拿鐵系列、萃茶系列、鮮果茶系列及冰沙系列。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供

TOTONOYA魚ノ屋也有販售伴手禮「金沙鹹蛋黃曲奇餅」、「岩燒巧克力曲奇餅」，及經典禮盒包裝的「北海道濃乳曲奇餅」。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供
TOTONOYA魚ノ屋也有販售伴手禮「金沙鹹蛋黃曲奇餅」、「岩燒巧克力曲奇餅」，及經典禮盒包裝的「北海道濃乳曲奇餅」。圖／TOTONOYA魚ノ屋提供

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店 竹北遠百漁港

地址：竹北市莊敬北路18號6樓

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店 新竹巨城漁港

地址：新竹市東區中央路229號B1

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