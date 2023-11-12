快訊

花蓮住宅火警傳高中生拿手機報案 卻在報案時命喪火窟

賣不動了？大陸今年「雙11」買氣冷 網嘆兩原因：現在天天有活動

手搖免費喝！Toyz「拾汣茶屋」桃園新店連開 開幕祭「大杯單茶0元、買一送一」桃園人要喝爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拾汣茶屋粉絲頁
圖／拾汣茶屋粉絲頁

大杯手搖免費喝！實況主Toyz開設的手搖品牌「拾汣茶屋」插旗桃園連開兩間新門市，各新店為迎開幕特別祭出「大杯單茶免費喝」、「買一送一」、「第2杯半價」等好康活動，桃園手搖控準備喝起來！

「ANYBEARSx拾汣茶屋」跨界聯名首波合作杯身。圖／拾汣茶屋粉絲頁
「ANYBEARSx拾汣茶屋」跨界聯名首波合作杯身。圖／拾汣茶屋粉絲頁

南崁人先開喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」正式插旗桃園南崁，將於11/13起試營運，一連推出三天「大杯紅茶免費喝」優惠，11/13至11/15，凡追蹤「南崁中正店」Instagram及按讚「南崁中正店」臉書粉專，消費即贈大杯紅茶乙杯，限量100杯。而11/16也有好康，同樣完成上述步驟，可享口感系特調「第2杯半價」，在地手搖控別錯過啦！

拾汣茶屋南崁中正店於11/13試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋 南崁中正店粉絲頁
拾汣茶屋南崁中正店於11/13試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋 南崁中正店粉絲頁

而另一新門市八德大湳店則於11/14開幕，開幕當日只要在Google Map留下五星評論，即贈「大杯單茶」1杯，茶種可自選，限量100杯，送完為止。此外，11/14至11/16還有「大杯單茶買一送一」，喜歡純茶的朋友記得衝一波。

拾汣茶屋八德大湳店於11/14試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋粉絲頁
拾汣茶屋八德大湳店於11/14試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋粉絲頁

拾汣茶屋 南崁中正店

地址：桃園市蘆竹區中正路331號

營業時間：10:30-22:00

粉絲頁：拾汣茶屋 南崁中正店

備註：試營運期間之營業時間、供應品項依門市實際情形為準

拾汣茶屋 八德大湳店

地址：桃園市八德區介壽路二段11號

營業時間：10:30-22:00

延伸閱讀：

買起來存！全家「霜淇淋買2送1」特惠先搶 還有星巴克連三天「10款飲品買1送1」

「鶴茶樓x韓國粉紅貓ZIZONE」超萌聯名！ 飲料提袋、燒酒杯、連帽毛毯多款週邊 腦波太弱全包帶走

手搖 買一送一

相關新聞

手搖免費喝！Toyz「拾汣茶屋」桃園新店連開 開幕祭「大杯單茶0元、買一送一」桃園人要喝爆

大杯手搖免費喝！爆紅手搖品牌「拾汣茶屋」插旗桃園連開兩間新門市，各新店為迎開幕特別祭出「大杯單茶免費喝」、「買一送一」、「第2杯半價」等好康活動...

買起來存！全家「霜淇淋買2送1」特惠先搶 還有星巴克連三天「10款飲品買1送1」

別哭哭！全家便利商店祭出「Fami!ce霜淇淋」最狂特惠，買二送一慰勞你的甜點胃，優惠截至今(12)日，喜歡本月「咖啡起司歐蕾霜淇淋」的...

星巴克「買一送一」回來了！連續3天、這次有星冰樂

久違的星巴克「買一送一」回來了！星巴克宣布於11月13日至15日連續3天，推出「帶來冬日幸運的飲料．指定品項好友分享日」...

「鶴茶樓x韓國粉紅貓ZIZONE」超萌聯名！ 飲料提袋、燒酒杯、連帽毛毯多款週邊 腦波太弱全包帶走

「鶴茶樓x韓國粉紅貓ZIZONE」超萌聯名！ 飲料提袋、燒酒杯、連帽毛毯多款週邊 腦波太弱全包帶走

雙11買1送1「超商咖啡+手搖飲料」優惠快追！ 取貨折扣、外送平台優惠碼、霜淇淋也有買1送1

買1送1！ 雙11超商+手搖「咖啡飲料」優惠 霜淇淋也有買1送1

蘑菇冰淇淋好療癒！ 「31冰淇淋 × 超級瑪利歐」11/10聯名登場 可樂&哈密瓜雙味、水管聖代、耀西的蛋都超欠吃

雙色蘑菇冰淇淋好療癒！ 「31冰淇淋 × 超級瑪利歐」聯名登場 可樂&哈密瓜雙口味、水管聖代、耀西的蛋可愛超欠吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。