手搖免費喝！Toyz「拾汣茶屋」桃園新店連開 開幕祭「大杯單茶0元、買一送一」桃園人要喝爆
大杯手搖免費喝！實況主Toyz開設的手搖品牌「拾汣茶屋」插旗桃園連開兩間新門市，各新店為迎開幕特別祭出「大杯單茶免費喝」、「買一送一」、「第2杯半價」等好康活動，桃園手搖控準備喝起來！
南崁人先開喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」正式插旗桃園南崁，將於11/13起試營運，一連推出三天「大杯紅茶免費喝」優惠，11/13至11/15，凡追蹤「南崁中正店」Instagram及按讚「南崁中正店」臉書粉專，消費即贈大杯紅茶乙杯，限量100杯。而11/16也有好康，同樣完成上述步驟，可享口感系特調「第2杯半價」，在地手搖控別錯過啦！
而另一新門市八德大湳店則於11/14開幕，開幕當日只要在Google Map留下五星評論，即贈「大杯單茶」1杯，茶種可自選，限量100杯，送完為止。此外，11/14至11/16還有「大杯單茶買一送一」，喜歡純茶的朋友記得衝一波。
拾汣茶屋 南崁中正店
地址：桃園市蘆竹區中正路331號
營業時間：10:30-22:00
粉絲頁：拾汣茶屋 南崁中正店
備註：試營運期間之營業時間、供應品項依門市實際情形為準
拾汣茶屋 八德大湳店
地址：桃園市八德區介壽路二段11號
營業時間：10:30-22:00
延伸閱讀：
．買起來存！全家「霜淇淋買2送1」特惠先搶 還有星巴克連三天「10款飲品買1送1」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言