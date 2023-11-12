手搖免費喝！Toyz「拾汣茶屋」桃園新店連開 開幕祭「大杯單茶0元、買一送一」桃園人要喝爆

大杯手搖免費喝！實況主Toyz開設的手搖品牌「拾汣茶屋」插旗桃園連開兩間新門市，各新店為迎開幕特別祭出「大杯單茶免費喝」、「買一送一」、「第2杯半價」等好康活動，桃園手搖控準備喝起來！

「ANYBEARSx拾汣茶屋」跨界聯名首波合作杯身。圖／拾汣茶屋粉絲頁

南崁人先開喝！Toyz手搖「拾汣茶屋」正式插旗桃園南崁，將於11/13起試營運，一連推出三天「大杯紅茶免費喝」優惠，11/13至11/15，凡追蹤「南崁中正店」Instagram及按讚「南崁中正店」臉書粉專，消費即贈大杯紅茶乙杯，限量100杯。而11/16也有好康，同樣完成上述步驟，可享口感系特調「第2杯半價」，在地手搖控別錯過啦！

拾汣茶屋南崁中正店於11/13試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋 南崁中正店粉絲頁

而另一新門市八德大湳店則於11/14開幕，開幕當日只要在Google Map留下五星評論，即贈「大杯單茶」1杯，茶種可自選，限量100杯，送完為止。此外，11/14至11/16還有「大杯單茶買一送一」，喜歡純茶的朋友記得衝一波。

拾汣茶屋八德大湳店於11/14試營運並推出開幕優惠。圖／拾汣茶屋粉絲頁

拾汣茶屋 南崁中正店

地址：桃園市蘆竹區中正路331號

營業時間：10:30-22:00

粉絲頁：拾汣茶屋 南崁中正店

備註：試營運期間之營業時間、供應品項依門市實際情形為準

拾汣茶屋 八德大湳店

地址：桃園市八德區介壽路二段11號

營業時間：10:30-22:00

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