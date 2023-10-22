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好膽你就來！台茂購物中心「萬聖造景」詭譎逼真 壓抑氛圍讓網直呼：不敢靠近

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台茂購物中心粉絲頁
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陰森造景要拍爆！月底將迎來萬聖節，各大百貨業者打造應景場域，設置多種搞怪造景營造詭譎氣氛。桃園台茂購物中心特地在商場出入口設置紅月、符咒等神秘裝置，邀請到此的人們打卡試膽一波，被不少網友讚「這個厲害喔」、「氣氛好棒」。

圖／台茂購物中心粉絲頁
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桃園台茂購物中心打造「台茂萬聖節」，藉由腥紅暗月、幢幢樹影、凌亂符咒等詭譎造景，營造令人毛骨悚然的奇異氛圍，四面玻璃門、天花板及地板都精心設置，360度無死角，讓你沉浸在詭異清冷的真實空間中。相關造景照片一曝光，吸引不少網友目光並留下「這有恐怖」、「台茂出現惡鬼了」、「企劃很棒」等好評，也有網友覺得造景太過真實，直呼「不敢靠近」。

圖／台茂購物中心粉絲頁
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圖／台茂購物中心粉絲頁
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而欲前往試膽打卡的朋友注意了，該萬聖造景設置至10/31，位於台茂星巴克旁出入口。快穿著你最應景、獨特的萬聖服裝，在今年萬聖氣氛最滿的造景中，留下張張氛圍感爆棚的照片吧！

圖／台茂購物中心粉絲頁
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