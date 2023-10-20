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萬聖節暖場秀！ 「亡靈節市集」快閃圓山花博 一秒到墨西哥大啖經典美墨、龍舌蘭料理

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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月底的萬聖節還沒到，先來「亡靈節」市集逛逛吧！10/20這週圓山花博廣場將匯集數十家攤商，不只端出像是塔可餅、莎莎、拉丁調酒等經典美墨料理，還有亡靈節上不可或缺的彩繪把氣氛拉滿，還有罕見的用龍舌蘭做的料理，週末有空的話別忘了到場感受亡靈節的氣氛。

圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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這回【有趣市集】與墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處合作，一起舉辦亡靈節「有趣夜總會」市集，現場有超過60組攤位，提供許多亡靈節限定的餐點，如塔可與莎莎醬等，還有拉丁系調酒跟罕見的使用龍舌蘭做出的創意料理；墨西哥歌手、舞者也將帶著大家一起唱歌、跳舞，感受這個墨西哥的節日。

圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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亡靈節是一個親友團聚，為逝去的親人祈福、慶祝的日子，恐怖中帶有一點溫馨，和我們節日時祭祖、懷念祖先有同樣的意義，生人也會畫上骷髏彩繪，代表「無論貧窮富貴、階級高低，都有死去的一天，而生命結束後，每個都是平等的」這樣的意涵，這回亡靈節市集上也有亡靈彩繪的活動，不過殘酷的是它是限量的，想體驗得要早早去排隊唷～

圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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亡靈節市集 有趣夜總會

10/20：17：00～22：00

10/21：14：00～22：00

10/22：14：00～20：00

圓山花博花海廣場，圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館

圖／ Funtasty 有趣市集臉書
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